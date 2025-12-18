James Cameron, Avatar 3'ten sonra yeni Terminator filmine geçecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Terminator, Titanic, Avatar gibi büyük başarı yakalamış filmlere imza atan usta yönetmen James Cameron, son 20 yılını Avatar serisiyle geçirdi. İlk Avatar filmi için 2005 yılında hazırlıklara başlayan yönetmen, o günden beri bu seri üzerinde çalışıyor. Bu çalışmanın son ürünü olan Avatar 3, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Cameron, iki Avatar filmi daha çekmeyi planlıyor olsa da bunu yapmadan önce bir süre Pandora'dan uzaklaşacak gibi duruyor.

Yeni Avatar filminin tanıtım çalışmaları kapsamında basın ile bir araya gelen James Cameron, daha önce de bahsettiği yeni Terminator filminin hâlâ gündeminde olduğunu doğruladı. Dahası, bu projeye yönetmenin öncelikleri arasında yer alıyor. Öyle ki kendisi, Avatar 3 ile işi biter bitmez bu projeye geçeceğini ve yeni Terminator filminin senaryosunu tamamlayacağını söylüyor.

Yeni Terminator Filminde Arnold Schwarzenegger Yer Almayacak

Cameron yeni Terminator filmi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınsa da projeyle ilgili önemli bir detayı paylaştı: Arnold Schwarzenegger, bu yeni filmin parçası olmayacak. Usta yönetmen, seri için yeni bir sayfa açmaya hazır görünüyor.

Son dönemde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, bu yeni Terminator filminin de çıkış noktası olacak. İlk Terminator filmiyle, akıllı makinelerin yükselişine dair bir öngörü ortaya koyan Cameron, şimdi kritik bir dönüm noktasında yine bir benzerini yapma niyetinde. Yönetmen konu hakkında şöyle diyor:

"Terminator, zaman savaşı ve süper (yapay) zeka kavramlarının daha geniş bir yorumlamasına ihtiyaç var. İnsanların henüz hayal edemediği yeni şeyler yapmak istiyorum.”

