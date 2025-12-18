James Cameron, Avatar 3'ten sonra yeni Terminator filmine geçecek

Yeni Avatar filminin tanıtım çalışmaları kapsamında basın ile bir araya gelen James Cameron, daha önce de bahsettiği yeni Terminator filminin hâlâ gündeminde olduğunu doğruladı. Dahası, bu projeye yönetmenin öncelikleri arasında yer alıyor. Öyle ki kendisi, Avatar 3 ile işi biter bitmez bu projeye geçeceğini ve yeni Terminator filminin senaryosunu tamamlayacağını söylüyor.
Yeni Terminator Filminde Arnold Schwarzenegger Yer Almayacak
Cameron yeni Terminator filmi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınsa da projeyle ilgili önemli bir detayı paylaştı: Arnold Schwarzenegger, bu yeni filmin parçası olmayacak. Usta yönetmen, seri için yeni bir sayfa açmaya hazır görünüyor.
Son dönemde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, bu yeni Terminator filminin de çıkış noktası olacak. İlk Terminator filmiyle, akıllı makinelerin yükselişine dair bir öngörü ortaya koyan Cameron, şimdi kritik bir dönüm noktasında yine bir benzerini yapma niyetinde. Yönetmen konu hakkında şöyle diyor:
"Terminator, zaman savaşı ve süper (yapay) zeka kavramlarının daha geniş bir yorumlamasına ihtiyaç var. İnsanların henüz hayal edemediği yeni şeyler yapmak istiyorum."