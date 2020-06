The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz aylarda PlayStation tarihinin en popüler oyunlarından birisi olan The Last of Us’ın dizi haline getirileceği duyurulmuştu. HBO’da yayınlanacak dizi için yine aynı kanalda gösterilen Chernobyl’in yaratıcısı Craig Mazin başa getirilmişti.

Variety’nin ulaştığı bilgilere göre The Last of Us için işini şansa bırakmak istemeyen HBO, dizinin ilk bölümü için Chernobyl’i de yöneten Johan Renck’i koltuğa oturtacak. Yönetmenin ileriki bölümlerde de aynı görevi üstlenme ihtimali olduğunu hatırlatalım. Başarılı yönetmen, kesin olarak yer alacağı ilk bölümdeki görevinden sonra dizinin başyapımcıları arasında bulunmaya devam edecek.

Renck, devam bölümlerini de yönetebilir

Craig Mazin gibi dizinin bir parçası olduğunu ifade eden Renck, bu konuda yaptığı açıklamada “Başyapımcı olarak dizideki varlığım devamlı olacak. Dizinin bir parçasıyım ve en azından ilk bölümün de yöneticisi durumundayım. Sonraki süreçte neler olacak, bekleyip görelim.” ifadelerini kullanmış.

The Last of Us dizisinin ilk oyundaki olaylara odaklanacağı ifade ediliyor. Joel ve Ellie’nin maceralarına tanıklık edeceğimiz dizinin konusu, The Last of Us oyununun senaryosunu kaleme alan Neil Druckman’nın hayal gücüyle şekillenecek. Dolayısıyla özüne bağlı kalan bir senaryo görme şansımız oldukça yüksek olacak.

Sinema ve dizi sektörünü derinden etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle herhangi bir gösterim tarihi bulunmayan dizinin en kısa sürede hayranlarla buluşmasını bekliyoruz.

