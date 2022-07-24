Rick ve Michonne geri dönüyor: The Walking Dead’in yeni dizisi duyuruldu

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Bir süre önce The Walking Dead dizisine veda eden Rick ve Michonne karakterleri, bu evrene geri dönüyor. San Diego Comic Con’da büyük bir sürpriz ile hayranlar ile buluşan Andrew Lincoln ve Danai Gurira, topluluğu güzel haberleri ile mutlu etti.

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Rick ve Michonne’un dizisi 2023’te yayınlanacak

Amc, daha önce Rick Grimes karakterinin üç farklı filim ile hikayesini tamamlayacağını duyurmuştu. Uzun bir süre filmler hakkında bir duyuru yapılmaması, filmlerin iptal olduğunu düşündürmüştü. Ancak San Diego Comic Con’da Rick Grimes için önemli bir duyuru yapıldı.

2023’te yayınlanacak ve 6 bölümden oluşacak dizi, Rick ve Michonne karakterlerinin hikayesini sonlandıracak. Yeni dizinin duyurulması ile Rick Grimes’ın film projeleri de iptal edilmiş oldu. Amc, dizinin ismini açıklamasa da ilk posterini de paylaştı.

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