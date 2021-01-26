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    Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü

    Yalnızca Japonya'ya özel olarak çıkartılan Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü tanıtıldı. Fiyatı ise TL cinsinden bir hayli pahalı: 13.700 TL.
    10 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Capcom'un yaptığı başarılı ve popüler video oyun serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village'ın çıkış tarihi yaklaşıyor ve oyunun farklı sürümleri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu"

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    Resident Evil Village'ın geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan Koleksiyoncu Sürümü ise cidden insanın isteyebileceği bir paket ancak ne yazık ki hem Türkiye'de satılmıyor hem de fiyatı bir hayli fazla. Yalnızca Japonya'da satılacak olan bu paketin fiyatı 192.500 yen. Yani yaklaşık olarak 1850 dolar ya da 13.700 TL.

    Japonya için özel hazırlanan bu paketin içerisinde normal Koleksiyoncu Sürümü'nden farklı olarak bir palto bulunuyor. Meşhur karakter Chris Redfield'in paltosu. Normal koleksiyoncu sürümün fiyatı 219 dolar. Yani bu da paltonun yaklaşık olarak 1630 dolara geldiğini gösteriyor. 

    Paketin içerisinde ise oyunun kendisi, Chris Redfield figürü, poster olarak kullanabileceğiniz oyun haritası, kutu, sanat kitabı ve steelbook bulunuyor. Yalnızca Japonya'da tüm bunlara ek olarak bir de palto bulunuyor. Bahsi geçen paketin fotoğrafını aşağıda bulabilirsiniz.

    Oyun 7 Mayıs 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

    Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü
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    https://www.pushsquare.com/news/2021/01/get_chris_redfields_coat_with_this_usd1800_resident_evil_village_collectors_edition Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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