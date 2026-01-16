The Pitt, 2. sezonda izleyici sayısını üç katına çıkardı

Tam Boyutta Gör 2025 yılına damga vuran dizilerden olan The Pitt, 8 Ocak'ta 2. sezonuyla geri döndü. Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan ilk sezonuyla En İyi Dizi (Drama) dâhil beş dalda Emmy kazanan dizi, topladığı övgüler sayesinde izleyici sayısını kayda değer ölçüde arttırmayı başardı. Şu ana kadar iki bölümü yayınlanan 2. sezon, izlenme rakamlarıyla HBO'nun yüzünü güldürüyor.

2. sezonun ilk bölümü, yayınlandıktan sonraki üç günde sadece ABD'de 5.4 milyon izleyiciye ulaştı. Bu da ilk sezonun ilk bölümüne kıyasla yüzde 200'lik bir artış anlamına geliyor. ABD'de izleyicisini üç katına çıkaran The Pitt'in yurt dışında da benzer bir artış yaşadığı tahmin ediliyor. Zira bir yandan topladığı ödüller, diğer yandan ilk sezona sonradan başlayıp bir oturuşta bitirenler derken, aradan geçen sürede dizinin popülerliği bir hayli artmış durumda.

The Pitt, 3. Sezon Onayını Şimdiden Aldı

HBO, aslında daha 2. sezon başlamadan The Pitt'e 3. sezon onayını vererek diziye ne kadar güvendiğini göstermişti. Şimdi paylaşılan bu rakamlar, HBO'nun ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor. İlk iki sezonu arasında tam bir yıl ara veren The Pitt, aldığı bu erken onay sayesinde muhtemelen 3. sezonu için de 2027 başında dönecek ki günümüz standartlarında bu artık ender görülen bir şey olmaya başladı.

The Pitt, Pittsburgh'un en büyük hastanelerinden birinde görevli doktorların ve sağlık çalışanlarının her an ayrı bir mücadeleye sahne olan yaşamlarına odaklanıyor. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgiyle her gün yüz yüze gelen bu ekip, bir yandan hastaların sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer yandan kendi özel hayatlarındaki problemlerle başa çıkmaya çalışıyor.

