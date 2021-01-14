The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı

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Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak artık popüleriğini biraz kaybetmiş olan The Walking Dead dizisi geçtiğimiz aylarda yayınlanan final bölümü ile onuncu sezonun finalini yaptı.

Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor"

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The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor

Dizi 10. sezon finalini geçtiğimiz ay yapmıştı normalde ancak final bölümünden önce dizinin 6 ekstra bölüm ile 10. sezonun uzatılacağı söylenmişti. Bu 6 bölüm hem 10. sezonun finalini pekiştirecek hem de 11. sezon için bir hazırlık olacak. Yani aslında tamamen geçiş bölümleri olacak. Bu bölümler diziye yeni dönen Magie karakterinin dönüşü ile ilgili bazı soruları da yanıtlayacak.

Dizinin ekstra 6 bölümü 28 Şubat 2021'de yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca 11. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ancak elbette bu, evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor. Daryl ve Carol karakterine odaklanan bir dizi ve her bölümün ayrı bir hikaye anlatacağı antoloji dizisi önümüzdeki yıllarda yayınlanacak. Ayrıca bir de The Walking Dead evreninde geçen komedi dizisi planı yapılıyor ancak herhangi bir detay belli değil.

The Walkjing Dead'in onuncu sezonunun final bölümü hariç tüm bölümlerini Netflix'te bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/walking-dead-season-10-extra-episodes-teaser-trailer/

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