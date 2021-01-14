The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı

Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak artık popüleriğini biraz kaybetmiş olan The Walking Dead dizisi geçtiğimiz aylarda yayınlanan final bölümü ile onuncu sezonun finalini yaptı.
Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor"İlginizi Çekebilir The Walking Dead'in 10. sezonu 1 Aralık'ta Netflix'e geliyor
Dizi 10. sezon finalini geçtiğimiz ay yapmıştı normalde ancak final bölümünden önce dizinin 6 ekstra bölüm ile 10. sezonun uzatılacağı söylenmişti. Bu 6 bölüm hem 10. sezonun finalini pekiştirecek hem de 11. sezon için bir hazırlık olacak. Yani aslında tamamen geçiş bölümleri olacak. Bu bölümler diziye yeni dönen Magie karakterinin dönüşü ile ilgili bazı soruları da yanıtlayacak.
Dizinin ekstra 6 bölümü 28 Şubat 2021'de yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca 11. sezon, dizinin final sezonu olacak. Ancak elbette bu, evrene veda ediyoruz anlamına gelmiyor. Daryl ve Carol karakterine odaklanan bir dizi ve her bölümün ayrı bir hikaye anlatacağı antoloji dizisi önümüzdeki yıllarda yayınlanacak. Ayrıca bir de The Walking Dead evreninde geçen komedi dizisi planı yapılıyor ancak herhangi bir detay belli değil.
The Walkjing Dead'in onuncu sezonunun final bölümü hariç tüm bölümlerini Netflix'te bulabilirsiniz.
https://screenrant.com/walking-dead-season-10-extra-episodes-teaser-trailer/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))