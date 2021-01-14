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    Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor

    Dünyanın en yüksek bütçeli dizisi olarak hazırlanan ve fantastik evren açısından izleyicilerin en çok hayran kaldığı Yüzüklerin Efendisi'nin dizi uyarlamasından yeni detaylar açıklandı.
    5 sa.
    2,2b
    35
    9
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    3

    Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor
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    Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği diziden ayrıntılar yavaş yavaş geliyor. Dün sabah saatlerinde dizinin hikaye detayı belli olmuştu. Şimdi de bölüm ve sezon detayları belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu

    Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu"

    Geçtiğimiz saatlerde açıklanan detaylara göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon olması planlanıyor. Ayrıca her sezonun 8 ya da 10 bölüm arasında sürmesi planlanıyor. Dizi daha önce ikinci sezonu için de onay almıştı. TheOneRing.net'in belirttiğine göre dizinin çekim sonrası aşamasına geçilmiş durumda. Büyük ihtimalle yalnızca ilk sezonun çekimleri tamamlanmış durumda. 

    Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ını anlatacak. İkinci Çağ ise önemli olayların gerçekleştiği 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci Çağ'da gerçekleşen olaylardan bazıları şunlar: Güç Yüzükleri dövüldü, Sauron ile savaşıldı, Nazgûl'ler yaratıldı. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.

    Dizinin hikayesine dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.



    https://www.theonering.net/torwp/2021/01/12/110065-exclusive-official-show-synopsis-for-amazons-lord-of-the-rings-series/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    16 dakika önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    26 dakika önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    7 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    22 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah GoT kadar ( son sezonlar hariç ) kaliteli, hatta ondan bile iyi olur.
    Yanıtla +4
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    Musty3535123 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarihin en iyi dizisi olacak bence. Çok konu var, uzun soluklu olsun.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    001ATB (Ahmet ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 bölüm 5 sezon yapana kadar 20 bölüm 3 sezon yapın bitsin, insanlara dert olmayın
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    SPAWN-TheUndead (alper çekin) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bölümler 1,5 saatten olacaksa okey, yoksa bölüm sayısı az.
    Yanıtla +1
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    fairtune (ALİ BULUT) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzelim seriyi çöp edecekler bence hayırlısı
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    g.k. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazışların Efendisi.
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    Musty3535123 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    tarihin en iyi dizisi olacak bence. Çok konu var, uzun soluklu olsun.
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    TheMuyu (Murat Y.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım mandalorian gibi yarım saatlik bölüm yapmazlar
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah GoT kadar ( son sezonlar hariç ) kaliteli, hatta ondan bile iyi olur.
    Yanıtla +4
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    drjacob (... ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    yayınlansın artık be
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlıkla bekliyorum.
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