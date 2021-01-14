Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon sürmesi ve sezonların 8 ile 10 bölümden oluşması bekleniyor

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Hem film dünyasının hem de fantastik edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi'nin bildiğiniz gibi bir dizisi yapım aşamasında. Amazon'un yayıncılığını üstlendiği diziden ayrıntılar yavaş yavaş geliyor. Dün sabah saatlerinde dizinin hikaye detayı belli olmuştu. Şimdi de bölüm ve sezon detayları belli oldu.

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Yüzüklerin Efendisi dizisinin hikâye detayları belli oldu

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Geçtiğimiz saatlerde açıklanan detaylara göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin 5 sezon olması planlanıyor. Ayrıca her sezonun 8 ya da 10 bölüm arasında sürmesi planlanıyor. Dizi daha önce ikinci sezonu için de onay almıştı. TheOneRing.net'in belirttiğine göre dizinin çekim sonrası aşamasına geçilmiş durumda. Büyük ihtimalle yalnızca ilk sezonun çekimleri tamamlanmış durumda.

Yüzüklerin Efendisi dizisi Orta Dünya'nın İkinci Çağ'ını anlatacak. İkinci Çağ ise önemli olayların gerçekleştiği 3441 yıllık bir dönemi kapsıyor. İkinci Çağ'da gerçekleşen olaylardan bazıları şunlar: Güç Yüzükleri dövüldü, Sauron ile savaşıldı, Nazgûl'ler yaratıldı. Dizinin başındaki isimler J.D Payne ve Patrick McKay.

Dizinin hikayesine dair daha fazla detayı burada bulabilirsiniz.

https://www.theonering.net/torwp/2021/01/12/110065-exclusive-official-show-synopsis-for-amazons-lord-of-the-rings-series/

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