Yeni Spider-Man filmi resmen duyuruldu: Vizyon tarihi açıklandı

Spider-Man: Brand New Day, 2026 yılında vizyona girecek
Sinema sektörünün en sevilen etkinliklerinden olan Las Vegas’da gerçekleştirilen CinemaCon’da Sony, büyük bir sürpriz yaptı ve yeni Spider-Man filmini resmen duyurdu. Tom Holland’ın bir sonraki Peter Parker macerasını anlatacak olan Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026’da vizyona girecek. Yönetmen Destin Daniel Cretton, filmin çekimlerinin bu yaz yapılacağını duyurdu.
Filmin hikayesi ve kadrosu henüz gizemini korusa da Spider-Man üçlemesinde MJ ve Ned karakterlerini canlandıran Zendaya ve Jacob Batalon’un dördüncü filmde de yer alması bekleniyor. Ayrıca iddialara göre Whale ve Stranger Things gibi yapımlarla bilinen Sadie Sink, Brand New Day’de yer alacak. Sink’in karakteri bilinmiyor ancak iddialar X-Men’in sevilen karakteri Jean Grey veya Mary Jane Watson’a işaret ediyor. Spider-Man: Brand New Day, Avengers Doomsday’den yalnızca birkaç ay sonra vizyona girecek. Yani filmde farklı evrenlerden karakterler görmemiz de mümkün.
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