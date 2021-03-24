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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros filmlerinin vizyon tarihinde HBO Max'te yayınlanma durumu 2022'de bitebilir

    Warner Bros, 2021 yılındaki filmlerini vizyon tarihinde hem sinemalarda hem de HBO Max'te yayınlamaya karar vermişti. 2022 filmleri için aynı şey geçerli olmayabilir.
    24 Mart 2021, 10:40 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Warner Bros filmlerinin vizyon tarihinde HBO Max'te yayınlanma durumu 2022'de bitebilir
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    Sizlerin de bildiği gibi Covid-19 salgını özellikle sinema sektörünü büyük ölçüde etkiledi ve neredeyse hiçbir büyük gişe beklentisi olan film vizyona giremedi. Warner Bros da bu durumun devam etmemesi için 2021 yılındaki filmlerini ertelemek yerine vizyon tarihinde hem sinemalar hem de kendi video akış platformu olan HBO Max'te yayınlamaya karar verdi. Bu durum 2022'de devam etmeyecek gibi duruyor.

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    Warner Bros. ve Cineworld's Regal'in yaptığı anlaşmaya göre 2022 yılında Warner Bros'un yayıncılığını yaptığı filmler, filmler vizyona girdiktensonra 45 gün boyunca başka bir yerde yayınlanmayacak, yani ilk 45 gün HBO Max'te yayınlanamayacak. Ne yazık ki bu yıl olduğu gibi aynı gün vizyona girme durumu geçerli olmayacak gibi duruyor şimdilik. Yine de 45 gün sonrasında HBO Max'e gelme durumu da servisi kullananar için güzel olabilir.

    Bizim ülkemizde HBO Max olmadığı için bizleri çok etkileyen bir durum olmadığını da söylemek gerek ancak Warner Bros platformu büyütmek istiyorsa 2022 yılında daha fazla ülkeye hizmeti götürecektir. Küçük bir ihtimal de olsa 2022 yılında bizim ülkemize de gelebilir. Ülkemizdeki sinemaların abartı fiyatlarından dolayı da bu tarz hizmetlerin bizim ülkemizde daha çok kullanılabileceğini de söylemek gerek.

    Warner Bros'un 2022 yılındaki filmlerine baktığımızda ise The Batman, The Flash ve Fantastik Canavarlar 3 filmlerini görüyoruz.



    https://www.ign.com/articles/warner-bros-movie-day-and-date-hbo-max-releases-could-end-in-2022
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    John Wick 4 ? :)
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