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    The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu, 19 Eylül’de yayınlanıyor

    The Witcher 3:Wild Hunt için hazırlanmış en güzel grafik modlarından olan The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate, nihayet 19 Eylül'de yayınlanıyor.
    1 hf.
    5,5b
    1
    15
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu, 19 Eylül’de yayınlanıyor
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    Mod tutkunlarının ve Witcher 3 hayranlarının bekleyişi 19 Eylül’de son buluyor. Halk Hogan isimli modder’ın üzerinde uzun bir süredir çalıştığı The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate bahsedilen tarihte indirilebilir hale gelecek.

    28 milyondan fazla kopya satan The Witcher 3:Wild Hunt’ın zaten güzel olan görsellerini bir üst seviyeye çıkarmak için uğraşan Hogan, bu sürümde yapay zekâ kontrolündeki karakterlere de (NPC) el atarak özellikle uzak nesnelerin detaylandırılması gibi ayarlara kafa yormuş.

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    Donanım ihtiyacı açısından ekran kartlarına bellek ihtiyacı anlamında ilave yük getirmeyen mod, oyunu en üst ayarlarda oynatan PC'lerde rahatlıkla çalışıyor. Uzaktaki nesnelere ait detayların daha iyi seçilmesi ve dokulardaki keskinliğin artırılması gibi iyileştirmeler içeren mod için yayınlanma tarihiden önceki son videoda paylaşıldı.

    The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandığında buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz. Halk Hogan’ın paylaştığı videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.dsogaming.com/news/the-witcher-3-hd-reworked-project-12-0-ultimate-releases-on-september-19th/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nikony 1 hf. en beğenilen
    fark göremeyenler acaba videoyu hesap makinesinden mi izledi?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Extreme graphics modu da var gtx 1070 ve üzerine tavsiye ederim. Benim rx 570’in nefesi yetmedi
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. (düzenlendi)
    Fark çok bariz belli ama daha iyi anlamak için oyunda görmek lazım. 2 kere bitirmiştim. 3. sü için bahane çıktı :)
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    nikony 1 hf. en beğenilen
    fark göremeyenler acaba videoyu hesap makinesinden mi izledi?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    az kalsın süreyya hm koyuyodum sonra vaz geçtim :)
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    eh işte. bazı yerler orta şeker. bazı yerlerde değişim falan yok görünüyor. çok iyi bir değişim gördüğüm yer yok. hiç oynamayıp merak edenler için iş görebilir.
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    Honey_Badger_06 (Aykut Şimşek ) 1 hf.
    457 saat oynamışım hala da oynarım atmosferi yeter
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 hf.
    Keşke konsollara da ufak bir iyileştirme gelse. Mesela ışıklandırmada yapılacak bir iyileştirme oyunu çok farklı bir seviyeye taşıyabilir.
    Yanıtla +2
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    kadalt (kadir altunışık) 1 hf.
    Mod çıksın oyun içinde kendimiz deneseyinlesek daha iyi fark ederiz
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Oyun içinde görmek lazım. Bu tür modların çoğu grafikleri zaten iyi olan oyunlarda pek fark yaratmıyor. Hele oyunu oynarken hiç anlamıyorsunuz. Arkadaş 5 senesini vermiş. Niye diye sormadan edemiyor insan haliyle
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Hakkaten süreyya hanım olmuş çoğu yer. Fark görmek için çok dikkatli bakmak gerekiyor.
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    5524 kez okundu.
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    the witcher 3: wild hunt, Yazılım
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