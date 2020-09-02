The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu, 19 Eylül’de yayınlanıyor

Tam Boyutta Gör Mod tutkunlarının ve Witcher 3 hayranlarının bekleyişi 19 Eylül’de son buluyor. Halk Hogan isimli modder’ın üzerinde uzun bir süredir çalıştığı The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate bahsedilen tarihte indirilebilir hale gelecek.

28 milyondan fazla kopya satan The Witcher 3:Wild Hunt’ın zaten güzel olan görsellerini bir üst seviyeye çıkarmak için uğraşan Hogan, bu sürümde yapay zekâ kontrolündeki karakterlere de (NPC) el atarak özellikle uzak nesnelerin detaylandırılması gibi ayarlara kafa yormuş.

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Donanım ihtiyacı açısından ekran kartlarına bellek ihtiyacı anlamında ilave yük getirmeyen mod, oyunu en üst ayarlarda oynatan PC'lerde rahatlıkla çalışıyor. Uzaktaki nesnelere ait detayların daha iyi seçilmesi ve dokulardaki keskinliğin artırılması gibi iyileştirmeler içeren mod için yayınlanma tarihiden önceki son videoda paylaşıldı.

The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate modu yayınlandığında buradaki bağlantıya tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz. Halk Hogan’ın paylaştığı videoya ise aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.dsogaming.com/news/the-witcher-3-hd-reworked-project-12-0-ultimate-releases-on-september-19th/

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