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    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade edildi

    Thodex isimli kripto para borsasıyla yüzbinlerce kullanıcıyı dolandıran Faruk Fatih Özer, uzun süredir Arnavutluk'ta bulunuyordu. Özer, mahkeme kararıyla Türkiye'ye getirildi.
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    Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye’ye iade edildi Tam Boyutta Gör
    Binlerce kişiyi dolandırması ile gündeme gelen Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer’in bir süredir Türkiye’ye iadesi isteniyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı. 

    Son olarak Arnavutluk adli makamlarının Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade edilmesine yönelik karar yüksek mahkemelerce onaylandı. Bunun üzerine Özer’in Türkiye’ye getirilmesi için harekete geçildi. Özer bugün İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

    Türkiye'nin en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olan Thodex skandalı, uzun zamandır kayıplara karışan kurucu Faruk Fatih Özer'in yakalanması ile başka bir boyuta taşınmıştı. Fatih Özer’in 17 Kasım’da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, kısa süre önce Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onaylanmıştı.

    Yapılan görüşmeler sonrası kısa bir süre önce iade talebini kabul eden Arnavutluk, son olarak Türkiye'ye iade işlemini gerçekleştirdi.

    Kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos tarihinde Arnavutluk’ta şafak operasyonu ile yakalanmıştı. Devamında ise Elbasan Asliye Mahkemesi, Özer’in tutukluluğunun devamına karar vermiş, süreç sonrasında Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.

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