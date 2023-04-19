Rusya, ticarette kripto para kullanımını test edecek

Rusya, Çin, İran, Brezilya gibi ülkeler ticarette kendi paralarını kullanmaya başlıyor. Doların egemenliğinin tartışıldığı dönemde, Rusya’dan kritik bir çıkış geldi. Rusya Merkez Bankası, dış ticarette kripto kullanımı için yasa tasarısı hazırlandığı bildirdi.
Nabiullina, kriptoların ticarette kullanımına yönelik bir yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Nabiullina, Vladimir Putin’in güvendiği isimler arasında bulunuyor.
Nabiullina, deney aşamasında yer alan şirketleri denetlemek üzere özel düzenleyici kuruluşların oluşturulacağını söyledi. Dijital ruble konusuna da değinen Nabiullina, test aşamasının ardından dijital rublenin kullanıma sunulacağını ifade etti.
Test sürecinde hem devlet kurumlarının gem de özel şirketlerin yer alabileceği ifade ediliyor. Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağı tahmin ediliyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)