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    Rusya, ticarette kripto para kullanımını test edecek

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya ambargo uygulanmaya devam ediliyor. Rusya Merkez Bankası, dış ticarette kripto para kullanımı için yasa tasarısı hazırladığını bildirdi.
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    Rusya, ticarette kripto para kullanımını test edecek Tam Boyutta Gör
    Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, dış ticarette kripto para kullanılacağını duyurdu. Nabiullina, kriptoların ticarette kullanımına yönelik bir yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Nabiullina, Vladimir Putin’in güvendiği isimler arasında bulunuyor. Bunun yanında Merkez Bankası Başkanı, kripto kullanımının dış ödemeler için ise deney aşamasında mümkün olacağına inandıklarını belirtti.

    Rusya, Çin, İran, Brezilya gibi ülkeler ticarette kendi paralarını kullanmaya başlıyor. Doların egemenliğinin tartışıldığı dönemde, Rusya’dan kritik bir çıkış geldi. Rusya Merkez Bankası, dış ticarette kripto kullanımı için yasa tasarısı hazırlandığı bildirdi.

    Nabiullina, kriptoların ticarette kullanımına yönelik bir yasa tasarısı hazırlandığını açıkladı. Nabiullina, Vladimir Putin’in güvendiği isimler arasında bulunuyor. 

    Nabiullina, deney aşamasında yer alan şirketleri denetlemek üzere özel düzenleyici kuruluşların oluşturulacağını söyledi. Dijital ruble konusuna da değinen Nabiullina, test aşamasının ardından dijital rublenin kullanıma sunulacağını ifade etti.

    Test sürecinde hem devlet kurumlarının gem de özel şirketlerin yer alabileceği ifade ediliyor. Projenin detaylarının önümüzdeki günlerde belli olacağı tahmin ediliyor

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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