Dijital TL düzenlemesi için tarih verildi

- Dijital Türk Lirası nedir?
- Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?
- Dijtial TL ile ilk ödeme yapıldı
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Dijital Türk Lirası nedir?
Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir kripto para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.
Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?
Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.
Dijtial TL ile ilk ödeme yapıldı
2022'nin Aralık ayında Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işlemi gerçeleştirildi. Önümüzdeki aylarda bankalar tarafından test edilmesi sağlanacak. Sonraki aşamada ise finansal teknoloji firmalarının katılımıyla geniş katılımlı pilot testler yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.