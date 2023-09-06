Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen Dijital Türk Lirası için idari düzenlemenin ne zaman yapılacağı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program (2024-2026) raporunda Dijital Türk Lirası hakkında hedeflere yer verildi.

Tam Boyutta Gör Dijital Türk Lirası yasal düzenlemenin 2024’ün 4. çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu tarihe kadar ikinci faz pilot çalışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda Dijital Türk Lirasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

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Dijital Türk Lirası nedir?

Dijital Türk Lirası, değeri 1 TL’ye sabitlenmiş bir kripto para birimi olacak. TCMB tarafından geliştirdiği için CBDC (Central Bank Digital Currency) türünde bir kripto para olacak. Pek çok ülkede CBDC çalışmaları yürütüyor. CBDC'ler içerisinde en yaygın kullanılan örnek, Çin’in geliştirdiği Dijital Yuan oldu. Çinliler pek çok işlemde Dijital Yuan’ı kullanabiliyor.

Dijital TL'nin güvenliği nasıl sağlanacak?

Dijital Türk Lirası’nın güvenliği ve veri analitiği çalışmaları HAVELSAN tarafından yürütülüyor. Veriler HAVELSAN sunucuları üzerinde yer alacak. Saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştiriliyor.

Dijtial TL ile ilk ödeme yapıldı

2022'nin Aralık ayında Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işlemi gerçeleştirildi. Önümüzdeki aylarda bankalar tarafından test edilmesi sağlanacak. Sonraki aşamada ise finansal teknoloji firmalarının katılımıyla geniş katılımlı pilot testler yapılacak.

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Dijital TL düzenlemesi için tarih verildi