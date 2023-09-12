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    Anlık Bildirim

    Thunderbolt 5.0 tanıtıldı: 120 Gbps'e kadar hız ve daha fazlası

    Yüksek hızlı donanım arayüzü Thunderbolt teknolojisinin beşinci sürümü Thunderbolt 5.0 resmen tanıtıldı. İlk bilgisayarlar ve aksesuarlar bu yılın sonlarına doğru gelmeye başlayacak.
    Thunderbolt 5.0 tanıtıldı: 120 Gbps'e kadar hız ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ilk olarak Intel ve Apple iş birliğiyle geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, sürekli olarak gelişmeye ve güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki 2020 yılında Intel, teknolojinin üçüncü nesli ile benzer hızlar sunan Thunderbolt 4.0'ı duyurmuştu. Bugün ise bekleyiş sona erdi ve Thunderbolt 5 özellikleri resmen açıkladı. Yeni standart, mevcut hızları 3'e katlamaya hazırlanıyor.

    Thunderbolt 5.0 tanıtıldı

    Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Intel, yeni nesil Thunderbolt teknolojisine yönelik ilk planlarını açıklamıştı. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme paylaşılmadı. Ancak bekleyiş an itibarıyla sona erdi diyebiliriz. Hatırlamak gerekirse halihazırda mevcut olan Thunderbolt 4, çift 4K monitör desteğine veya tek bir 8K monitöre ek olarak 40 Gbps bant genişliği sunuyor.

    Thunderbolt 5.0 tanıtıldı: 120 Gbps'e kadar hız ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Thunderbolt 5.0 ise, Bandwidth Boost teknolojisinin kullanımına bağlı olarak toplam 120 Gbps'ye kadar bant genişliği ile çıkış yapacak. Ayrıca varsayılan 80 Gbps çift yönlü bağlantıya ek olarak, 540Hz yenileme hızı, çoklu 8K ve üç adet 4K 144Hz çıkışa destek sunulmuş

    Diğer tarafta çoklu monitör kurulumu, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekranlar söz konusu olduğunda cihazlar 120 Gbps hızın tamamını kullanabilecek. Bu aşamada transfer hızlarının, 80 Gbps'den 40 Gbps'ye kadar esnek bir şekilde ayarlanacağını belirtelim.

    Çok yönlü uyumluluk

    Thunderbolt 5'in dikkate değer bir diğer özelliği ise, DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G ve PCIe Gen4 standartları ile uyumlu olması. Ayrıca 240W'a kadar şarj desteği ile bazı dizüstü bilgisayarlar için ayrı şarj kablosu ihtiyacını da ortadan kaldıracak. PCIe Gen4 uyumluluğunun dahil edilmesi, Thunderbolt 5'in harici GPU'lar için daha fazla bant genişliği sunacağını gösteriyor. Ancak bunun tam olarak desteklenebilmesi için sistemlerin 64 Gbps hızında çalışan PCIe uyumlu bağlantı noktalarına ihtiyacı olacağını hatırlatmakta fayda var.

    Thunderbolt 5'in ilk olarak Intel Meteor Lake işlemcili dizüstü modellerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu noktda yeni işlemciler için Ekim ayına işaret edildiğini belirtelim. Dolayısıyla resmi olarak bu teknolojiye sahip ilk sistemler 2024'te piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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