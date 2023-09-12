Thunderbolt 5.0 tanıtıldı: 120 Gbps'e kadar hız ve daha fazlası

Thunderbolt 5.0 tanıtıldı
Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl Intel, yeni nesil Thunderbolt teknolojisine yönelik ilk planlarını açıklamıştı. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme paylaşılmadı. Ancak bekleyiş an itibarıyla sona erdi diyebiliriz. Hatırlamak gerekirse halihazırda mevcut olan Thunderbolt 4, çift 4K monitör desteğine veya tek bir 8K monitöre ek olarak 40 Gbps bant genişliği sunuyor.
Diğer tarafta çoklu monitör kurulumu, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekranlar söz konusu olduğunda cihazlar 120 Gbps hızın tamamını kullanabilecek. Bu aşamada transfer hızlarının, 80 Gbps'den 40 Gbps'ye kadar esnek bir şekilde ayarlanacağını belirtelim.
Çok yönlü uyumluluk
Thunderbolt 5'in dikkate değer bir diğer özelliği ise, DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G ve PCIe Gen4 standartları ile uyumlu olması. Ayrıca 240W'a kadar şarj desteği ile bazı dizüstü bilgisayarlar için ayrı şarj kablosu ihtiyacını da ortadan kaldıracak. PCIe Gen4 uyumluluğunun dahil edilmesi, Thunderbolt 5'in harici GPU'lar için daha fazla bant genişliği sunacağını gösteriyor. Ancak bunun tam olarak desteklenebilmesi için sistemlerin 64 Gbps hızında çalışan PCIe uyumlu bağlantı noktalarına ihtiyacı olacağını hatırlatmakta fayda var.
Thunderbolt 5'in ilk olarak Intel Meteor Lake işlemcili dizüstü modellerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu noktda yeni işlemciler için Ekim ayına işaret edildiğini belirtelim. Dolayısıyla resmi olarak bu teknolojiye sahip ilk sistemler 2024'te piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.