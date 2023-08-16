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    iPhone 15, Thunderbolt desteğiyle hızına hız katacak!

    iPhone 15 USB-C portunun görünmesinin ardından yeni iPhone'ların Thunderbolt desteğiyle gelebileceği ortaya atıldı. Peki, bu ne sağlayacak?                      
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    iPhone 15 usb-c thunderbolt Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önümüzdeki ay iPhone 15 serisini tanıtması bekleniyor. 2023 iPhone modellerinin Lightning bağlantısı yerine USB-C portuna sahip olacağı söyleniyor. ChargerLAB’e göre, yeni iPhone’lar Thunderbolt teknolojisini destekleyecek. Bu da daha hızlı veri transferi anlamına geliyor.

    iPhone 15 USB-C portu Thunderbolt'u destekleyecek

    Sızdırılan iPhone 15 bileşenleri arasında Retimer çipi çok önemli. Çünkü bu çip, Thunderbolt cihazlarında sinyalleri yeniden oluşturmak ve sinyal bozulmasını (jitter) azaltmak için kullanılıyor. iPhone 15 USB-C portu üzerinden çok daha yüksek hızlarda verileri iletebilecek.

    Kıyaslama açısından, Lightning konektörü USB 2.0 üzerinden 480Mbps’e kadar hız sunarken; USB-C konektörü verileri 5Gbps - 10Gbps arasında iletiyor. Thunderbolt söz konusu olduğunda veri aktarım hızları 40Gbps’e kadar çıkıyor. Bu da kullanıcıların ProRes videolar gibi bilgisayara aktarması normalde uzun süren verileri daha hızlı aktarabileceği anlamına geliyor. Bu teknolojinin şarj süresine de katkısı olacak.

    Thunderbolt desteğinin tüm iPhone 15’lerde mi yoksa yalnızca Pro serilerinde mi olacağı henüz belli değil. Muhtemelen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e özel bir özellik olacak.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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