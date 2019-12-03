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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu

    Unisoc firmasının 1+3 çekirdek şeklinde çalışan Tiger T310 yonga seti fiyat segmentinde öne çıkacak özellikler barındırıyor. AMG H2 akıllı telefon da bundan faydalanıyor.
    1 hf.
    2,4b
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tiger işlemcili AGM H2 akıllı telefon duyuruldu
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    Akıllı telefon pazarında bugün Samsung, MediaTek, Qualcomn, Huawei ve Apple haricinde rekabetçi olacak veya dikkat çekecek mobil yongalar görmek pek mümkün değil. Eski Spreadtrum ya da yeni adıyla Unisoc yeni Tiger yonga setiyle alt seviyede pay arıyor.

    AMG H2 özellikleri ve fiyatı

    AMG H2 adındaki dayanıklılık odaklı akıllı telefon, barındırdığı Tiger T310 yonga seti ile sınıfında farklılaşmayı amaçlıyor. Tiger T310 yonga seti 1 adet performans odaklı Cortex-A75 ve 3 adet verimlilik odaklı Cortex-A55 çekirdeği barındırıyor.

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    4 çekirdekli segmentinde en iddialı model olan Tiger T310 ayrıca ARM’ın yeni big.LITTLE olarak tabir edilen DynamIQ teknolojisini barındıran ilk 4 çekirdekli LTE yonga seti olma özelliğine de sahip. 12nm üretim süreci verimliliğe de katkı yapıyor.

    PowerVR GE8xx sınıfı bir grafik birimi barındıran Tiger T310 yonga seti AnTuTu testlerinde 144 bin puanı zorluyor ve Snapdragon 670 yonga seti ile benzer bir sonuca imza atıyor.

    AGM H2 5.7 inçlik 1540x720 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. Çentik tasarımına yer vermeyen telefon 106db seviyesine çıkan hoparlör nedeniyle biraz kalın çerçevelere sahip. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model 4400mAH kapasiteli batarya ile 300 saate kadar bekleme süresi sunuyor. IP68 sertifikalı telefon 99$ fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/02/agm-h2-with-ip68-waterproof-rating-tiger-t310-processor-launched/ Yorum Yaz
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