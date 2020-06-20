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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tiger Lake işlemcili Acer Swift 5’ler listelendi

    Intel’in yeni mimariye geçiş yapacağı yongalardan güç alan ince dizüstüler belirmeye başladı.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
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    Tiger Lake işlemcili Acer Swift 5’ler listelendi
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    Yarıiletken üreticisi Intel’in Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük. Zira Intel hacimli IPC artışı sunacak Tiger Lake işlemcileri GPU tarafında Gen12 iGPU’suyla gelecek. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Battlefield V’te 1080p30’da akıcı bir deneyim sunan ince dizüstünün videosunu paylaşmıştık.

    Core i5-1135G7

    Hollandalı bir teknoloji perakendecisinde listelenen Acer Swift 5 modelleri Tiger Lake’li dizüstülerin fiyatına dair bir ipucu sunuyor. Core i5-1135G7’ye 16 GB RAM ve 512 GB SSD’nin eşlik ettiği seçenek 1045 dolardan listelenmiş.

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    Tiger Lake işlemcili Acer Swift 5’ler listelendi
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    Core i7-1165G7

    Core i7-1165G7’nin 16 GB RAM ve 1 TB SSD’nin yer aldığı Swift 5 ise tahminlere göre 1275 dolarlık etikete sahip olacak. Intel’in Wi-Fi 5 AX201 ve Bluetooth 5 kablosuz bağlantı imkanlarının yanı sıra parmak izi okucuyusuna bulunan çözümler 14’’ boyutunda 1080p ekranla geliyor.

    Tiger Lake işlemcili Acer Swift 5’ler listelendi
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    Mevcut Swift 5'lerin fiyatı

    Kıyaslamak gerekirse hali hazırdaki Core i7-1065G7 Ice Lake işlemcisinin, 16 GB RAM ve 512 GB SSD’li Swift 5 modelleri 999$’lık fiyata sahip.

    Ayrıca Bkz. "Tiger Lake işlemcisi Battlefield V’te oynanabilir deneyim sunuyor"

    AMD’nin APU’larından gücünü alan çözümlerden Ryzen 5 4500U’lu seçenekse çok daha uygun bir seviyeden, 519 dolardan edinilebiliyor. Görünüşe göre Tiger Lake’li ince dizüstüleri performans artışıyla geldiği gibi fiyat artışıyla da geleceğe benziyor.



    https://www.tomshardware.com/news/intel-tiger-lake-laptop-listings-suggest-imminent-10nm-launch-start-at-dollar1000 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 sa.
    herkes tiger, kedi vs bilmek zorunda değil 10nm yeni mimari mi bu hede?ryzen 4000 mobil tokatlar bunu boşuna çıkarmışlar.yeni mimari hakkında bilgi alabilirsek yüzde kaç IPC ile geliyormuş diye ne ala.
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