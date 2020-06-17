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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Surface cihazında Ryzen 7 4800U görebiliriz

    Microsoft’un AMD ile iş ortaklığı görünüşe göre devam edecek.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeni Surface cihazında Ryzen 7 4800U görebiliriz
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    Son dönemde Ryzen işlemcileriyle hem performans hem de güç tüketimi alanında başarılı yongalar sunan AMD bunun karşılığını almaya devam ediyor.

    Ryzen 7 4800U'lu Microsoft cihazı

    3DMark’ta ortaya çıkan bilinmeyen Microsoft cihazı AMD’nin Ryzen 7 4800U APU’sunu taşıyor. Mevcut Surface Laptop 3’te Microsoft’a özel Ryzen 5 3580U APU’suna yer verilmişti. Hali hazırdaki ortaklıktan dolayı yeni Surface’te Ryzen APU’ya devam edilmesi muhtemel görünüyor.

    Yeni Surface cihazında Ryzen 7 4800U görebiliriz
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    Ayrıca Bkz. "Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor"

    Zen+ mimarili 12 nm APU’nun yerine Zen 2 mimarili 7 nm APU’nun çok daha güzel sonuçlar ortaya koyacaktır. Geçtiğimiz günlerde soğutuçuşuz Cinebench’e giren Ryzen 4000U APU’sunun ardından güncel yongaların Surface dizüstüsünde gerek batarya ömrü gerekse de sıcaklıklar bakımından memnun edeceğini söyleyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/268609/next-generation-microsoft-surface-laptop-could-be-packing-amds-16-thread-r7-4800u-cpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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