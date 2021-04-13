TIME Dergisi Bitcoin’le ödeme kabul edeceğini duyurdu

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Dünyanın en saygın politika ve haber dergilerinden biri olan TIME Magazine, 12 Nisan’da Grayscale CEO'su Michael Sonnenshein’ın açıklandığı üzere, Bitcoin’i benimseme konusunda tarihi bir adım attı.

Michael Sonnenshein, TIME dergisininin Bitcoin’e yönelik bir dizi girişimde bulunduğunu aktardı. Sonnenshein yaptığı açıklamada TIME’ın öncelikle bu yaz yayınlanacak bir dizi eğitici içerikli kripto para videosunu yayınlamak için Grayscale ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bununla birlikte TIME bilançosunda rezerv para birimi olarak Bitcoin tutacak ve bu sayede MicroStrategy, Tesla gibi rezerv para olarak BTC tutan dev şirketlerin arasında katılacak.

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Ayrıca Bkz. "Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor"

Son olarak 2019 yılının Temmuz ayından bu yana TIME Başkanı olarak görev yapan Keith Grossman'a Bitcoin ile ödeme yapılacak.

Son ve en önemli gelişme olarak TIME dergisi, Bitcoin’i yakından tanıyan yeni bir CFO işe aldıklarını ve bundan sonra TIME abonelikleri için Bitcoin’le ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

TIME Mart Ayında NFT Satışına Başlamıştı

Geride bıraktığımız Mart ayında, dergi kapaklarının bir çoğunu NFT’ye dönüştüren ve bunları NFT pazarı OpenSea’de satışa çıkaran TIME dergisinin ikinci seri kapak NFT’lerinden birini Tron Vakfı’nın kurucusu Justin Sun satın almıştı.

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