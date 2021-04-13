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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TIME Dergisi Bitcoin’le ödeme kabul edeceğini duyurdu

    Dünyanın en ünlü dergisi Time, NFT adımından sonra şimdi de Bitcoin'e desteğini duyurdu. Time, BTC satın alacak. Ayrıca kullanıcılar BTC ile dergiye abone olabilecek.
    13 Nisan 2021, 12:00 (1 gün)
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    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Dünyanın en saygın politika ve haber dergilerinden biri olan TIME Magazine, 12 Nisan’da Grayscale CEO'su Michael Sonnenshein’ın açıklandığı üzere, Bitcoin’i benimseme konusunda tarihi bir adım attı.

    Michael Sonnenshein, TIME dergisininin Bitcoin’e yönelik bir dizi girişimde bulunduğunu aktardı. Sonnenshein yaptığı açıklamada TIME’ın öncelikle bu yaz yayınlanacak bir dizi eğitici içerikli kripto para videosunu yayınlamak için Grayscale ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bununla birlikte TIME bilançosunda rezerv para birimi olarak Bitcoin tutacak ve bu sayede MicroStrategy, Tesla gibi rezerv para olarak BTC tutan dev şirketlerin arasında katılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar MicroStrategy’de üst düzey yöneticiler maaşlarını Bitcoin’le alacak

    Ayrıca Bkz. "Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor"

    Son olarak 2019 yılının Temmuz ayından bu yana TIME Başkanı olarak görev yapan Keith Grossman'a Bitcoin ile ödeme yapılacak.

    Son ve en önemli gelişme olarak TIME dergisi, Bitcoin’i yakından tanıyan yeni bir CFO işe aldıklarını ve bundan sonra TIME abonelikleri için Bitcoin’le ödeme kabul edeceklerini duyurdu.

    TIME Mart Ayında NFT Satışına Başlamıştı

    Geride bıraktığımız Mart ayında, dergi kapaklarının bir çoğunu NFT’ye dönüştüren ve bunları NFT pazarı OpenSea’de satışa çıkaran TIME dergisinin ikinci seri kapak NFT’lerinden birini Tron Vakfı’nın kurucusu Justin Sun satın almıştı.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan derin devleti buna izin veriyor

    Hayretle izliyorum

    Elon Musk ta bitcoin ile araba satacağım dedi

    Saddam Hüseyin petrolü Euro ile satacağım dedi ırak in halı ortada
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    K konusancpu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sıktı artık bu haberler
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bi time dergisi eksikti
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne uyanıklar. Önce yatırım için porföyüne bolca bitcoin dolduruyor sonra pump yapmak için Time dergisini kripto bitcoin ile satın alabilirsiniz diyor. Böylece değerini yükselttiği ve elinde de tuttuğu para hem de müşteriden gelen kripto ile pandemi sürecinde satışları düşen basılı yayınlarını ayakta tutma derdindeler. Sorun şu ki her gün bitcoin değerleniyor ise müşteri niye senin dergine harcasın ki bitcoinini, köşeye koyar ay sonu on dergi alacak bitcoini olur. Sırf pump, maksat Elon'un taktiği ile zengin olmak.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işin iyice cılkı çıktı.
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