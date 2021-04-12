Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, lider kripto para birimi Bitcoin’in paranın temel özelliklerini karşılamadığını iddia ederek Bitcoin’e saldırdı. Bitcoin’in tanımlanabilir bir değeri olmadığını iddia eden Schnabel bu nedenle BTC’yi devasa fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilen spekülatif bir varlık olarak tanımladı.

Çok kısa bir süre önce verdiği röportajda Isabel Schnabel, kendisinin ve Avrupa Merkez Bankası’ndaki meslektaşlarının Bitcoin’i bir para olarak tanımlamanın yanlış olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Elon Musk’ın Bitcoin konusundaki tavrı sorulduğunda ise Schnabel “O, bunu yapma özgürlüğüne sahip.” cevabını verdi.

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Schnabel’a, Avrupa Merkez Bankası’nın kendi dijital para birimi hakkındaki son gelişmeler de soruldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, dijital para biriminin sağlıklı bir şekilde geliştirilebilmesi için çok fazla hazırlık gerektiğine dikkat çekti ve insanların Avrupa Merkez Bankası’nın çıkaracağı dijital para birimini, diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde benimseyeceğini kaydetti.

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