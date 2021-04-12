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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor

    Bitcoin hakkında olumlu görüşler kadar olumsuz düşünceler de mevcut. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kadrosundan bir isim Bİtcoin'in özelliklerinin yetersiz olduğunu söyledi.
    12 Nisan 2021, 22:30 (1 gün)
    6,4b
    12
    55
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    23

    Avrupa Merkez Bankasından BTC açıklaması: Bitcoin paranın niteliklerini karşılamıyor
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    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, lider kripto para birimi Bitcoin’in paranın temel özelliklerini karşılamadığını iddia ederek Bitcoin’e saldırdı. Bitcoin’in tanımlanabilir bir değeri olmadığını iddia eden Schnabel bu nedenle BTC’yi devasa fiyat dalgalanmalarına maruz kalabilen spekülatif bir varlık olarak tanımladı. 

    Çok kısa bir süre önce verdiği röportajda Isabel Schnabel, kendisinin ve Avrupa Merkez Bankası’ndaki meslektaşlarının Bitcoin’i bir para olarak tanımlamanın yanlış olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Elon Musk’ın Bitcoin konusundaki tavrı sorulduğunda ise Schnabel “O, bunu yapma özgürlüğüne sahip.” cevabını verdi.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar"

    Schnabel’a, Avrupa Merkez Bankası’nın kendi dijital para birimi hakkındaki son gelişmeler de soruldu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, dijital para biriminin sağlıklı bir şekilde geliştirilebilmesi için çok fazla hazırlık gerektiğine dikkat çekti ve insanların Avrupa Merkez Bankası’nın çıkaracağı dijital para birimini, diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde benimseyeceğini kaydetti.



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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Portraitclub 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şöyle sağlam bir kaç açıklama daha gelsin, bakın o zaman nasıl bitcoin çakılıyor.
    6 Yanıt Yanıtla +52
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    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Enerji kaynaklarına yönelik zarar ve israf çevreci tuhaf tiplerin buna nedense hiç tepkisi duyulmuyor
    1 Yanıt Yanıtla +38
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin e saldırdı ne demek la...? Görüş belirtmek yada düşüncesini söylemek değil de saldırmak mı bu?
    2 Yanıt Yanıtla +31
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    intercityfirm1895 (Barış S) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saldırdı nedir ya? 15 coine saldırdım, vurdum vurdum saymadım vurdum vurdum saymadım
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    Ali® (Ali Yılmaz) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eposta adresini kurmak için IT'den adam çağırıp, kullanıcı adını ve şifresini girmekten aciz bir çok beyaz yakalı finans yöneticisi var. çoğu da böyle.. Ne abd, ne avrupa ne de Türkiye'de olması bir şey değiştirmez..dünyanın bir çok yerinde böyle.

    Bir insanın para politikalarından anlaması demek kripto paralardan anlayacağı anlamına gelmiyor.

    Kriptoya kafası basması için öncelikle teknolojiden anlaması gerekiyor.

    Televizyona dinozor ekonomistleri çıkartıp kripto yorumlatıyorlar. Saçmalayıp duruyorlar.

    Kripto paralar teknoloji devriminin bir parçasıdır.

    Belki 2025-2030 da yaşayacağımız teknoloji devriminin covid yüzünden 10 yıl erken yaşadık.

    Bunların lafının bir değeri kalmadı. Yeni dünya düzeni merkeziyetçilik istemiyor.

    Neyse Avrupa Merkez bankasının memur yöneticisi çıkıp da kripto paranın niteliğini karşılamıyor diyebilir, teknoloji dünyası bunu sallar mı? sallamaz.
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    Portraitclub 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir yorum attım bazılarının baya bir zoruna gitmiş. Elon Musk bir twit atıyor fiyat yükseliyor, yarın öbür gün bir twit atar dibi görür. Her şeyi geçtim bugün bitcoin üretmek isteseniz, alacağınız ekipman için yine normal paraya ihtiyacınız olacak. Gelen elektrik faturasını ödemek için yine normal paraya ihtiyacınız olacak, kripto para borsalarından almak istesen yine normal para ile almanız gerekiyor. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz hiçbir zaman normal paranın yerini tutamayacak.
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    Paetzold 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin yine artmış
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    K kayamtky 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı yorumcular Coin sisteminin harcadığı enerjinin mevcut bankacılık sisteminin harcadığı enerjiden az olduğunu söylemişler, şu anlık bu doğru.
    Ancak, yaygın olan bir sistemle, yaygın olmayan bir sistemi karşılaştırmak anlamsız.

    Ama Coin sistemi yaygınlaştığında ve Coin atm' leri çoğaldığında hemen hemen bankacılık sisteminin harcadığı enerjiye yakın enerji harcanacağı kanaatindeyim.
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    MMistanbul (MKA ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beyhude çabalar bunlar. Gelecek Blockchain üzerine kuruluyor.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gram altın candır 😂
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    DemirAtlı 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    kendi dijital para birimlerini duyurmak için kendilerine yer açmak için bitcoin'i karalamaları normal.
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    Huseyin-ZST (Huseyin Ozsut) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten dünyanın çoğunda kripto paralar para olarak değil, emtiya olarak değerlendirilmektedir.

    Yani, kripto paranın dünyanın çoğu ülkesindeki legal tanımı emtiyadır.

    -----------

    Bunda en önemli etken "parayı para olarak harcayabilme" meselesidir. Yıllar içinde kripto paraların bazılarını para olarak yeniden tanımlamak gerekebilir. Ancak şu anda kripto paralara "para" demek için erken. Sebebi de basit.

    Yurtdışında tatile gideceksin. Otel ücretini öde bakalım. Çok çok çok az yerde geçer. Transfer ücreti de yüksektir. Ben Türkiye'den ABD'ye, ABD'den Türkiye'ye 15 dolara EFT yapıyorum. Etherium'da da maliyet benzer. Üstelik aynı ülke içinde olsa da durum bu. TL EFT yapmanın maliyeti ne? 1.2TL. Arabamı sanayiden alırken ustaya EFT yapıyorum. Maliyeti 1.2TL. Diyelim ki usta kripto para kabul ediyor. Ona para yollayacağım. 15 dolar. Tamam, bu maliyet de çok dalgalanıyor. Hep böyle yüksek değil; ama bildiğimiz parada bu işlerde bu denli bir değişiklik yok.

    Paranın değeri de çok dalgalı. Bu da tam bir "emtiya" tanımı gibi. Para dediğiniz an iş karışıyor. Nasıl bir para lan bu? Bir Afyon Dinarı, bir TL var bu kadar dalgalanan... Şaka şaka. Kızmayın hemen. Ama ne demek istediğimi anladınız.
    -----------

    Günün birinde kripto paraların bir kısmını para olarak yeniden tanımlayacağız elbette. Ama şu an için bu tanımı yapmak için erken.

    Kripto paraların HİÇBİRİNİ, NEREDEYSE KİMSE para olarak kullanmazken kripto parayı "para" olarak tanımlamak da saçma. Para olarak kullanmaya başlayan sayısı artınca tekrar tanımlamasını yaparız.
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    Xpantheroo (Onur DURAK) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık
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    33 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

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    bitcoin, merkez bankası ve
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