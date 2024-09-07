TIME dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi açıkladı

2024 TIME100 AI listesinden önemli noktalar
Kapakta AMD'den Lisa Su, Reddit'ten Steve Huffman, Mistral AI'dan Arthur Mensch, NVIDIA’dan Jensen Huang, AI Now Institute'tan Amba Kak, Scarlett Johansson ve yeni listedeki diğer isimler de dahil olmak üzere 18 isim yer alıyor.
TIME100 AI ile birlikte yayınlanan listede Google CEO'su Sundar Pichai, AMD CEO'su Lisa Su, yazar Ray Kurzweil, BM Teknoloji Elçisi Amandeep Singh Gill ve diğer isimlerin derinlemesine profilleri ve röportajları yer alıyor.
TIME100 AI listesi hakkında TIME Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs: "Yapay zeka dünyası 2023'te OpenAI, Anthropic ve rakipleri gibi girişim laboratuvarlarının ortaya çıkmasıyla domine edildiyse, bu yıl eleştirmenlerin ve savunucuların da belirttiği gibi, az sayıda teknoloji devinin olağanüstü etkisini gördük.
Bu yılki liste, yapay zekanın laboratuvardan çıkıp dünyaya adım attığında sahip olduğu olasılıklara dair örnekler sunuyor. TIME gibi medya şirketleri de dahil olmak üzere birçok sektör, yeni iş modelleri ve fırsatları keşfetmek için artık önde gelen yapay zeka şirketleriyle ortaklık kuruyor. Bu hareketlerin sonuçları muhtemelen gelecek yılki listede kimin yer alacağını belirleyecek." dedi.
2024 TIME100 AI listesinde 40 CEO, kurucu ve kurucu ortak bulunuyor. Meta'dan Mark Zuckerberg, Google'dan Sundar Pichai, Microsoft'tan Satya Nadella, Insitro'dan Daphne Koller, OpenAI'dan Sam Altman, Anthropic'ten Chris Olah ve Dario Amodei gibi birçok isim yer alıyor.
Listede ayrıca yapay zekanın toplum üzerindeki etkisini sorgulayan veya teknolojiyle deneyler yapan kişilerde bulunuyor. Ayrıca aktör Scarlett Johansson, Bollywood oyuncusu Anil Kapoor, komedyen ve yapay zeka yaratıcısı King Willonius, sanatçı Lawrence Lek ve YouTuber Marques Brownlee'de listede yer alan diğer isimler.
2024 TIME100 AI listesinin tamamını görmek için linke tıklayınız: time.com/time100ai
TIME100 AI kapağı için linke tıklayınız: https://bit.ly/4cLq76nBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.