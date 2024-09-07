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    TIME dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi açıkladı

    TIME, yapay zeka alanında dünyanın en etkili insanlarının yer aldığı 2024 TIME100 AI listesini açıkladı. Yeni sayının kapağında Klawe Rzeczy'nin hazırladığı bir fotoğraf illüstrasyonu yer alıyor.
    TIME dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi açıkladı Tam Boyutta Gör
    TIME, yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi belirleyen ikinci yıllık TIME100 AI listesini açıkladı. 2024 TIME100 AI sayısının kapağında TIME için Klawe Rzeczy'nin hazırladığı bir fotoğraf illüstrasyonu yer alıyor.

    2024 TIME100 AI listesinden önemli noktalar 

    Kapakta AMD'den Lisa Su, Reddit'ten Steve Huffman, Mistral AI'dan Arthur Mensch, NVIDIA’dan Jensen Huang, AI Now Institute'tan Amba Kak, Scarlett Johansson ve yeni listedeki diğer isimler de dahil olmak üzere 18 isim yer alıyor.

    TIME100 AI ile birlikte yayınlanan listede Google CEO'su Sundar Pichai, AMD CEO'su Lisa Su, yazar Ray Kurzweil, BM Teknoloji Elçisi Amandeep Singh Gill ve diğer isimlerin derinlemesine profilleri ve röportajları yer alıyor.

    TIME100 AI listesi hakkında TIME Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs: "Yapay zeka dünyası 2023'te OpenAI, Anthropic ve rakipleri gibi girişim laboratuvarlarının ortaya çıkmasıyla domine edildiyse, bu yıl eleştirmenlerin ve savunucuların da belirttiği gibi, az sayıda teknoloji devinin olağanüstü etkisini gördük.

    Bu yılki liste, yapay zekanın laboratuvardan çıkıp dünyaya adım attığında sahip olduğu olasılıklara dair örnekler sunuyor. TIME gibi medya şirketleri de dahil olmak üzere birçok sektör, yeni iş modelleri ve fırsatları keşfetmek için artık önde gelen yapay zeka şirketleriyle ortaklık kuruyor. Bu hareketlerin sonuçları muhtemelen gelecek yılki listede kimin yer alacağını belirleyecek." dedi.

    2024 TIME100 AI listesinde 40 CEO, kurucu ve kurucu ortak bulunuyor. Meta'dan Mark Zuckerberg, Google'dan Sundar Pichai, Microsoft'tan Satya Nadella, Insitro'dan Daphne Koller, OpenAI'dan Sam Altman, Anthropic'ten Chris Olah ve Dario Amodei gibi birçok isim yer alıyor.

    Listede ayrıca yapay zekanın toplum üzerindeki etkisini sorgulayan veya teknolojiyle deneyler yapan kişilerde bulunuyor. Ayrıca aktör Scarlett Johansson, Bollywood oyuncusu Anil Kapoor, komedyen ve yapay zeka yaratıcısı King Willonius, sanatçı Lawrence Lek ve YouTuber Marques Brownlee'de listede yer alan diğer isimler.

    2024 TIME100 AI listesinin tamamını görmek için linke tıklayınız: time.com/time100ai 

    TIME100 AI kapağı için linke tıklayınız: https://bit.ly/4cLq76n 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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