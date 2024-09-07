TIME dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi açıkladı

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör TIME, yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi belirleyen ikinci yıllık TIME100 AI listesini açıkladı. 2024 TIME100 AI sayısının kapağında TIME için Klawe Rzeczy'nin hazırladığı bir fotoğraf illüstrasyonu yer alıyor.

2024 TIME100 AI listesinden önemli noktalar

Kapakta AMD'den Lisa Su, Reddit'ten Steve Huffman, Mistral AI'dan Arthur Mensch, NVIDIA’dan Jensen Huang, AI Now Institute'tan Amba Kak, Scarlett Johansson ve yeni listedeki diğer isimler de dahil olmak üzere 18 isim yer alıyor.

TIME100 AI ile birlikte yayınlanan listede Google CEO'su Sundar Pichai, AMD CEO'su Lisa Su, yazar Ray Kurzweil, BM Teknoloji Elçisi Amandeep Singh Gill ve diğer isimlerin derinlemesine profilleri ve röportajları yer alıyor.

Google binlerce elbiseyi sanal olarak denemenize olanak tanıyor 15 sa. önce eklendi

TIME100 AI listesi hakkında TIME Genel Yayın Yönetmeni Sam Jacobs: "Yapay zeka dünyası 2023'te OpenAI, Anthropic ve rakipleri gibi girişim laboratuvarlarının ortaya çıkmasıyla domine edildiyse, bu yıl eleştirmenlerin ve savunucuların da belirttiği gibi, az sayıda teknoloji devinin olağanüstü etkisini gördük.

Bu yılki liste, yapay zekanın laboratuvardan çıkıp dünyaya adım attığında sahip olduğu olasılıklara dair örnekler sunuyor. TIME gibi medya şirketleri de dahil olmak üzere birçok sektör, yeni iş modelleri ve fırsatları keşfetmek için artık önde gelen yapay zeka şirketleriyle ortaklık kuruyor. Bu hareketlerin sonuçları muhtemelen gelecek yılki listede kimin yer alacağını belirleyecek." dedi.

2024 TIME100 AI listesinde 40 CEO, kurucu ve kurucu ortak bulunuyor. Meta'dan Mark Zuckerberg, Google'dan Sundar Pichai, Microsoft'tan Satya Nadella, Insitro'dan Daphne Koller, OpenAI'dan Sam Altman, Anthropic'ten Chris Olah ve Dario Amodei gibi birçok isim yer alıyor.

Listede ayrıca yapay zekanın toplum üzerindeki etkisini sorgulayan veya teknolojiyle deneyler yapan kişilerde bulunuyor. Ayrıca aktör Scarlett Johansson, Bollywood oyuncusu Anil Kapoor, komedyen ve yapay zeka yaratıcısı King Willonius, sanatçı Lawrence Lek ve YouTuber Marques Brownlee'de listede yer alan diğer isimler.

2024 TIME100 AI listesinin tamamını görmek için linke tıklayınız: time.com/time100ai

TIME100 AI kapağı için linke tıklayınız: https://bit.ly/4cLq76n

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

TIME dergisi yapay zeka alanındaki en etkili 100 kişiyi açıkladı