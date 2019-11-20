Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı

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Güneş sistemimizin en büyük uydularından birisi olan Titan, yüzeyinde kararlı sıvı olduğu bilinen tek uydudur. Titan'da, bulutlardan yağan ve yüzeyindeki gölleri ve denizleri dolduran sıvı, su değil metan ve etandır. Normal şartlarda gaz olarak bulunan bu bileşikler Titan'ın soğuk ikliminde sıvı halde bulunuyor.

Araştırma ekibi haritayı yapabilmek için NASA'nın 2004 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği Cassini misyonundaki verileri kullandı. Özellikle, Titan'ın azot ve metan atmosferine nüfuz etmek için Cassini'nin radar görüntüleyicisinden gelen verileri kullandılar. Ek olarak, ekip Cassini'nin kızılötesi cihazlarıyla elde ettiği verileri kullanarak, Titan'ın daha büyük jeolojik özelliklerini metan buluntuna rağmen tespit edebildi.

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NASA'nın (JPL)Jet Motorları İtiş Laboratuvarı'daki gezegen jeoloğu olan Rosaly Lopes, “Dünya ile Titan arasında farklı sıcaklıklara ve yerçekimi alanlarına rağmen benzer birçok yüzey özelliği var. Bu, iki gök cismi arasında benzerlik gösteren jeolojik süreçlerin ürünleri olarak yorumlanabilir. Harita, farklı jeolojik arazilerin küresel olarak enlemle açık bir dağılıma sahip olduğunu ve bazı arazilerin diğerlerine göre daha fazla alanı kapsadığını gösteriyor. Titan'ın yüzey özelliklerinin birçoğunun metan bazlı hidrolojik döngünün sonucu olması oldukça olası. Kutuplardaki ıslak, nemli koşullar metan göllerini besleyebilir, ekvatordaki kurak bölgeler de muhtemelen geniş kum tepelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor.” diyor.

https://gizmodo.com/first-global-map-of-titan-reveals-a-truly-alien-world-1839942061