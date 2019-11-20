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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı

    Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın jeolojisini gösteren ilk küresel harita tamamlandı. Harita; kum tepeleri, göller, ovalar ve diğer arazilerden oluşan dinamik bir görüntü ortaya koyuyor.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı
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    Güneş sistemimizin en büyük uydularından birisi olan Titan, yüzeyinde kararlı sıvı olduğu bilinen tek uydudur. Titan'da, bulutlardan yağan ve yüzeyindeki gölleri ve denizleri dolduran sıvı, su değil metan ve etandır. Normal şartlarda gaz olarak bulunan bu bileşikler Titan'ın soğuk ikliminde sıvı halde bulunuyor.

    Araştırma ekibi haritayı yapabilmek için NASA'nın 2004 ve 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği Cassini misyonundaki verileri kullandı. Özellikle, Titan'ın azot ve metan atmosferine nüfuz etmek için Cassini'nin radar görüntüleyicisinden gelen verileri kullandılar. Ek olarak, ekip Cassini'nin kızılötesi cihazlarıyla elde ettiği verileri kullanarak, Titan'ın daha büyük jeolojik özelliklerini metan buluntuna rağmen tespit edebildi.

    Ayrıca Bkz. "Epilepsi nöbetini 1 saat önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi"

    NASA'nın (JPL)Jet Motorları İtiş Laboratuvarı'daki gezegen jeoloğu olan Rosaly Lopes, “Dünya ile Titan arasında farklı sıcaklıklara ve yerçekimi alanlarına rağmen benzer birçok yüzey özelliği var. Bu, iki gök cismi arasında benzerlik gösteren jeolojik süreçlerin ürünleri olarak yorumlanabilir. Harita, farklı jeolojik arazilerin küresel olarak enlemle açık bir dağılıma sahip olduğunu ve bazı arazilerin diğerlerine göre daha fazla alanı kapsadığını gösteriyor. Titan'ın yüzey özelliklerinin birçoğunun metan bazlı hidrolojik döngünün sonucu olması oldukça olası. Kutuplardaki ıslak, nemli koşullar metan göllerini besleyebilir, ekvatordaki kurak bölgeler de muhtemelen geniş kum tepelerinin oluşumuna katkıda bulunuyor.” diyor.



    https://gizmodo.com/first-global-map-of-titan-reveals-a-truly-alien-world-1839942061 Yorum Yaz
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    Galaxy. 12 sa.
    Bu uydulara özellikle önem verilmesi lazım sanırım, yani okuduklarıma göre yaşama elverişli yerler olabilirmiş buralarda

    Ama nedense en çok Mars'la ilgileniliyor
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    gun 1 gün
    Ben illa su tabanlı sıvı değilde başka tabanlı sıvı ilede belki çok ilkel bakteriler olabileceğini düşünüyorum bakalım.
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    Greylights 1 gün gun
    Kesin vardır hocam illa su olacak karbon bulunacak gibi şeylere inanmıyorum. Evrim her şekilde gerçekleşir yeterki şartlar uysun ama biz şuan su, +1-80'C ve karbon tabanlı şartlar haricini bilmiyoruz :)
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