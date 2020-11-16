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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor

    Samsung Smart Monitor serisi Tizen işletim sistemi sayesinde gündelik işlerinizi bilgisayar kaynağına gerek bırakmadan bağımsız olarak yerine getirmenizi sağlıyor.
    4 sa.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor
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    Dünyanın ilk akıllı monitörü olarak tanımlanan Samsung’un yeni M serisi satışa çıkıyor. Tizen işletim sistemi sayesinde akıllı televizyon ve profesyonel monitör kavramı bir araya gelmiş oluyor.

    Samsung M5 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Smart Monitor adıyla tanıtılan yeni seri Tizen işletim sistemi sayesinde firmanın akıllı televizyonları gibi kaynaktan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama mağazası sayesinde Netflix gibi pek çok platformu HDR10 desteğiyle izlemek mümkün.

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    Samsung DeX destekli monitör ayrıca Bluetooth 4.2 sayesinde klavye ve fare bağlamanıza da izin veriyor. Böylece bağımsız bir şekilde Office dosyalarınızla çalışabiliyorsunuz. Kısaca gündelik işler ve içerik tüketimi için Samsung M5 ideal hale geliyor. Oyun ve profesyonel işler için ise bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

    Donanım tarafına gelecek olursak 4K çözünürlük, iki adet 5W hoparlör, kablosuz kumanda, iki adet USB 2.0 girişi, HDMI destekli iki adet USB Tip-C girişi, hızlı eşleşme için NFC, 60Hz tazeleme oranı, 250 kandela parlaklık oranı, griden griye 8ms tepki süresi, titreşim engelleme, oyun modu sayılabilir.

    Samsung M5 modelinde 27 inçlik seçenek 230$ iken 32 inçlik seçenek ise 280$ olarak belirlenmiş. Bu haftadan itibaren Samsung M5 modellerini piyasada görmek mümkün olacak.

    Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor
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    Samsung M7 özellikleri ve fiyatı

    Samsung M7 modeli bağlantı tarafında biraz farklılaşıyor. Bir adet USB Tip-C bağlantısından 65W enerji çekebilmek mümkün. Yine HDMI bağlantıları bağımsız olarak yer alıyor ve 3 adet USB 2.0 girişi bulunuyor. 32 inçlik bu model 400$ fiyat etiketi ile Aralık ayında piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/274693/samsung-announces-global-availability-of-new-lifestyle-smart-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fakasupi (Harun Balaban) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tizen mi aman aman ocaklardan ırak. Adamlar 500 yıldır Tizen denilen bir işletim sistemi kullanıyor cihazlarında ama gel görki şu menü geçişlerinde yaşanan takılmaları yavaşlığı bir türlü çözemediler. Sıfır 2020 model TV aliyorsunuz on binlerce liralık, işletim sistemi yağ gibi akması gerekirken zaman zaman slowmotion efektiyle hareket ediyor. El insaf be Samsung
    Tizen mi aman aman ocaklardan ırak. Adamlar 500 yıldır Tizen denilen bir işletim sistemi kullanıyor cihazlarında ama gel görki şu menü geçişlerinde yaşanan takı...
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    interwap (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Viewsonic'in Android li monitörü vardı. Hatta ülkemizde fiyatı da uygundu.
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    symbiat (symbiat karalama) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    xiaomi deneyen var mi ? oda aynimi merakimdan soruyorum ? evde eski plazma smart var, olurda nallari dikerse alternatif lazim
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    fakasupi (Harun Balaban) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tizen mi aman aman ocaklardan ırak. Adamlar 500 yıldır Tizen denilen bir işletim sistemi kullanıyor cihazlarında ama gel görki şu menü geçişlerinde yaşanan takılmaları yavaşlığı bir türlü çözemediler. Sıfır 2020 model TV aliyorsunuz on binlerce liralık, işletim sistemi yağ gibi akması gerekirken zaman zaman slowmotion efektiyle hareket ediyor. El insaf be Samsung
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    yurdakull (Yurdakul Sezgin) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Bu tüm firmalarda böyle. Lg de de phişipsde de. 20 liralık lg tv var arkadaşın evinde tarayıcı kullanmak ölüm...
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Bunun sebebi yazılımdan çok kullanılan donanım. Ufacık telefonlara yüksek kapasiteli işlemci ve donanım kullanırlarken kocaman ve ekran çözünürlüğü daha yüksek televizyonlara çok kısıtlı donanım kullanıyorlar onca yüksek fiyatlarına rağmen. Koysalar snapdragon 765 ve dengi bir işlemci olacak ama yapmıyorlar. Başka açıklaması yok.
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    MertDrx (Mert L.) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) fakasupi
    Böyle düşünen bir tek ben değilmişim sevindim. Mağazalara gitsen öve öve bitiremezler tizeni; satmak için.
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