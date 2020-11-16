Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor

Dünyanın ilk akıllı monitörü olarak tanımlanan Samsung’un yeni M serisi satışa çıkıyor. Tizen işletim sistemi sayesinde akıllı televizyon ve profesyonel monitör kavramı bir araya gelmiş oluyor.
Samsung M5 özellikleri ve fiyatı
Samsung Smart Monitor adıyla tanıtılan yeni seri Tizen işletim sistemi sayesinde firmanın akıllı televizyonları gibi kaynaktan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama mağazası sayesinde Netflix gibi pek çok platformu HDR10 desteğiyle izlemek mümkün.İlginizi Çekebilir Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor
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Samsung DeX destekli monitör ayrıca Bluetooth 4.2 sayesinde klavye ve fare bağlamanıza da izin veriyor. Böylece bağımsız bir şekilde Office dosyalarınızla çalışabiliyorsunuz. Kısaca gündelik işler ve içerik tüketimi için Samsung M5 ideal hale geliyor. Oyun ve profesyonel işler için ise bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
Donanım tarafına gelecek olursak 4K çözünürlük, iki adet 5W hoparlör, kablosuz kumanda, iki adet USB 2.0 girişi, HDMI destekli iki adet USB Tip-C girişi, hızlı eşleşme için NFC, 60Hz tazeleme oranı, 250 kandela parlaklık oranı, griden griye 8ms tepki süresi, titreşim engelleme, oyun modu sayılabilir.
Samsung M5 modelinde 27 inçlik seçenek 230$ iken 32 inçlik seçenek ise 280$ olarak belirlenmiş. Bu haftadan itibaren Samsung M5 modellerini piyasada görmek mümkün olacak.
Samsung M7 özellikleri ve fiyatı
Samsung M7 modeli bağlantı tarafında biraz farklılaşıyor. Bir adet USB Tip-C bağlantısından 65W enerji çekebilmek mümkün. Yine HDMI bağlantıları bağımsız olarak yer alıyor ve 3 adet USB 2.0 girişi bulunuyor. 32 inçlik bu model 400$ fiyat etiketi ile Aralık ayında piyasada olacak.
https://www.techpowerup.com/274693/samsung-announces-global-availability-of-new-lifestyle-smart-monitor Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen