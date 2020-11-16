Tizen işletim sistemli Samsung monitörler satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın ilk akıllı monitörü olarak tanımlanan Samsung’un yeni M serisi satışa çıkıyor. Tizen işletim sistemi sayesinde akıllı televizyon ve profesyonel monitör kavramı bir araya gelmiş oluyor.

Samsung M5 özellikleri ve fiyatı

Samsung Smart Monitor adıyla tanıtılan yeni seri Tizen işletim sistemi sayesinde firmanın akıllı televizyonları gibi kaynaktan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Uygulama mağazası sayesinde Netflix gibi pek çok platformu HDR10 desteğiyle izlemek mümkün.

İlginizi Çekebilir

Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor

Ayrıca Bkz. "Gizemli bir Samsung telefon prototipi başkan yardımcısının elinde görüntülendi"

Samsung DeX destekli monitör ayrıca Bluetooth 4.2 sayesinde klavye ve fare bağlamanıza da izin veriyor. Böylece bağımsız bir şekilde Office dosyalarınızla çalışabiliyorsunuz. Kısaca gündelik işler ve içerik tüketimi için Samsung M5 ideal hale geliyor. Oyun ve profesyonel işler için ise bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

Donanım tarafına gelecek olursak 4K çözünürlük, iki adet 5W hoparlör, kablosuz kumanda, iki adet USB 2.0 girişi, HDMI destekli iki adet USB Tip-C girişi, hızlı eşleşme için NFC, 60Hz tazeleme oranı, 250 kandela parlaklık oranı, griden griye 8ms tepki süresi, titreşim engelleme, oyun modu sayılabilir.

Samsung M5 modelinde 27 inçlik seçenek 230$ iken 32 inçlik seçenek ise 280$ olarak belirlenmiş. Bu haftadan itibaren Samsung M5 modellerini piyasada görmek mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör

Samsung M7 özellikleri ve fiyatı

Samsung M7 modeli bağlantı tarafında biraz farklılaşıyor. Bir adet USB Tip-C bağlantısından 65W enerji çekebilmek mümkün. Yine HDMI bağlantıları bağımsız olarak yer alıyor ve 3 adet USB 2.0 girişi bulunuyor. 32 inçlik bu model 400$ fiyat etiketi ile Aralık ayında piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/274693/samsung-announces-global-availability-of-new-lifestyle-smart-monitor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.