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Togg’un, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında hızla sona yaklaşılıyor. “Bir Fabrikadan Daha Fazlası” olarak tanımlanan Togg Gemlik tesisinde 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aylık Yönetim Kurulu toplantısını Gemlik’te gerçekleştiren Togg Yönetim Kurulu üyeleri, pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi. ‘Yüksek hız pisti’, ‘bozuk yol pisti’, ‘özel manevra alanı’ gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test edilecek.

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Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı. Yapılan açıklamada, pistte test edilen otomobilin TOGG C-SUV'un en üst versiyonu olduğu kaydedildi. Ayrıca Gemlik tesisinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76'sının tamamladığı bilgisi verildi.

Rakamlarla Togg Gemlik tesisi

Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik tesisinde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022’de tamamlanacak.

Yüzde 86’sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı.

Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

Montaj tesisinin yüzde 84’ü bitti.

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak. Ardından C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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TOGG C-SUV bu kez Gemlik'teki piste çıktı