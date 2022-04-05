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    Mercedes EQS SUV için yeni bir ipucu görseli paylaşıldı

    Alman otomotiv devi, ürün gamına dahil edeceği dördüncü elektrikli SUV için teaser kampanyasına devam ediyor. 19 Nisan'da tanıtılması planlanan EQS SUV'un silüetini gösteren bir görsel paylaşıldı.
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    Mercedes EQS SUV için yeni bir ipucu görseli paylaşıldı
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    Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli EQS SUV'un tanıtımı için gün sayıyor. Şirket, bugünkü paylaşımında elektrikli SUV'un örtüsünün 19 Nisan'da kaldırılacağını açıkladı.

    Markanın elektrikli araçlar için geliştirdiği yeni modüler platform üzerine yükselecek üçüncü model olan Mercedes-Benz EQS SUV, tasarım olarak aynı ismi taşıyan sedan kardeşine fazlasıyla benzeyecek. Markanın deyimiyle, "EQS sedanın yenilikçi tasarım ve konforunu SUV segmentinin ferahlığı ve çok yönlülüğüyle harmanlayan" bir model olacak.

    Mercedes-Benz EQS SUV'un iç mekanını tanıtım öncesi zaten gördük. Üç tane ekranı içerisinde barındıran MBUX Hyperscreen isimli panelin göze çarptığı alandaki tasarım, koltuklardaki desenlere varana kadar sedan modelle aynı. Bunun dışında elbette boyutlar ve opsiyon olarak sunulan 7 koltuk düzeni, EQS SUV'un farkını ortaya koyduğu alanlardan olacak.

    EQS SUV'un tekbik özellikleri henüz belli değil. Bu konuda tek resmi detay, tamamen elektrikli modelin konfigürasyona göre tek şarjla 600 kilometreye kadar sürüş menzili sunabileceği. Ayrıca, akıllı arazi sürüş modu ve 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi de elektrikli SUV'un standart özellikleri arasında yer alıyor.

    Elektrikli SUV'un üretimi ABD'deki Tuscaloosa fabrikasında yapılacak. Aynı fabrikada henüz geliştirme aşamasında olan EQE SUV da üretilecek. Yeni EQS SUV ile birlikte Alman markanın elektrikli SUV modellerinin (EQA, EQB, EQC) sayısı dörde çıkacak. 

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    C
    Ceydaglc05 4 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 5 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 5 gün önce

    direk 10k

    LooF 5 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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