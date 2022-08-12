TOGG C-SUV test edilirken görüntülendi

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Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edilen TOGG C-SUV bir kez daha kameralara yakalandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda kameralara takılan elektrikli SUV'un sürücü koltuğunda bu kez TOGG CEO'su Gürcan Karakaş var.

Paylaşılan kısa videoda TOGG C-SUV'un hala üzerinde kamuflaj taşıdığını görüyoruz. Boydan boya uzanan stop lambaları ve öndeki ince LED aydınlatmalarıyla dikkat çeken model yavaş yavaş seri üretime hazırlanıyor. Halihazırda üretilen prototipleri ile yurtiçi ve yurt dışında test edilen TOGG C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmuş olması planlanıyor.

Araçlar yollarda test edilirken diğer yandan fabrika ve altyapı çalışmaları da sürüyor. Gemlik'te kurulan fabrika neredeyse tamamlandı. Temmuz sonu itibarıyla deneme üretimlerine başlanan tesisin 29 Ekim 2022'de yani Cumhuriyet Bayramı'nda açılması hedefleniyor. Her şey yolunda giderse açılışın ardından bu yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçlar banttan inecek.

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Öte yandan TruGo markasıyla şarj ağı işletme lisansı alan TOGG, ilk şarj cihazlarının kurulumuna başladı. Gemlik Tesisi'nde kurulan ilk iki ünite üzerinden çeşitli testler yapılıyor. Ayrıca Çinli Farasis ortaklığında kurulan Siro Energy şirketi de ilk prototip batarya üretimini ve testlerini geçtiğimiz günlerde tamamladığını duyurdu.

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