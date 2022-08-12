Xiaomi, otomobiller için geliştirdiği otopilot teknolojisini gösterdi

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Xiaomi kısa süre önce gerçekleştirdiği geniş çaplı etkinlikte insansı robot, katlanabilir telefon, tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi ürünlerin yanında otomobiller için geliştirdiği kendi otopilot teknolojisini de sergiledi. Hedef 2024 yılına kadar bu alanda sektör lideri olmak.

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Çinli şirket akıllı otomobiller için önemli bir bileşen olan otopilotun yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu söylüyor. Sonuç olarak ortaya arabaların insan müdahalesi olmadan trafiğe çıkabileceği tam özellikli bir otonom sürüş algoritması çıkarıldı.

140 test aracı var

Duyuru ile birlikte şirket otopilot teknolojisinin yeteneklerini gözler önüne seren bir video yayınladı. Paylaşılan görüntüler Xiaomi'nin otonom sürüş algoritmalarını test etme sürecini gösteriyor. Videoda otopilot teknolojisiyle donatılmış bir aracın halka açık yollarda sorunsuz şekilde ilerlediğini görüyoruz.

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Tesla'nın otopilot teknolojisine doğrudan rakip olarak gösterilen Xiaomi Pilot'un son şeklini 2024 yılında alması bekleniyor. Proje üzerinde 500 Ar-Ge profesyonelinden oluşan bir ekip çalışıyor. Ayrıca Xiaomi'nin şu anda Çin'de otonom sürüş teknolojisini test eden 140 aracı mevcut.

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Xiaomi, otomobiller için geliştirdiği otopilot sistemini gösterdi