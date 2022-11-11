2023 Honda Accord, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede

- 2023 Honda Accord, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yeni Accord iç tasarım 🚗
- Motor seçenekleri⚡
- Diğer gelişmeler
- Yorumlar
2023 Honda Accord, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni 2023 Honda Accord, kardeşi Civic'ten aldığı esintileri kendine has çizgilerle harmanlıyor. Ön bölümde siyah altıgen panjur ve ince LED farlar dikkat çekiyor. Tampon ise gövdenin geri kalanı gibi daha yuvarlak hatlara sahip. Bu alanda otomobilin genişliğine vurgu yapan uzun bir merkez hava girişi ve kenarlarda mat krom detaylara sahip kanallar göze çarpıyor.
Yeni nesil Accord'a profilden baktığımızda silüet eskisine benzer ancak detaylar çok farklı görünüyor. Yine selefine kıyasla biraz daha hareketsiz olan bu alanda omuz çizgisi kesintisiz biçimde önden arkaya kadar uzanıyor. Camların üst kısmı daha önce olduğu gibi krom detaylarla çevrili. Arkada ise logoya kadar uzanan LED stoplar ve entegre spoyler dikkat çekiyor.
Ebat olarak yeni Honda Accord'un 4971 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2830 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da onun selefinden 7 cm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor. Buna karşın aks mesafesinde bir değişim yaşanmamış.
ABD pazarındaki giriş seviyesinde 17 inç jantlar ve gövde rengi jantlarla satılacak olan yeni Accord'un Sport donanım seviyesinde siyah yan aynalar, siyah arka spoyler ve 19 inç jantlar devreye girecek. Sport-L seviyesi ise bu denkleme daha sportif bir siyah arka difüzör ekleyecek.
Yeni Accord iç tasarım 🚗
Merkezde ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 7 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ancak Sport donanımından itibaren 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay&Android Auto desteği devreye giriyor. OTA güncelleme desteğine sahip multimedya sistemi, en üst paket olan Touring'de Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play gibi entegre servislere de sahip.
Yeni Honda Accord'un konsolunda yer yer parlak siyah detaylar karşımıza çıkarken orta konsolda fiziksel klima kontrolleri bulunuyor. Bunun dışında iki adet 3.0A USB Type-C girişi, otomatik vites kolu, bardaklıklar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi dikkat çekiyor. Ayrıca ön koltuklar arasında geniş bir kol dayama mevcut. Yeni ön koltuklar da uzun yol sürüşlerinde daha az yorgunluk vadediyor.
Kabinde sık temas edilen noktalarda kaliteli malzemeler kullandıklarının altını çizen Honda, ayrıca arka koltuklarda sunulan bacak mesafesinin eskiye göre 10 mm daha fazla (1036 mm) olduğunu söylüyor. Bagaj hacmi söz konusu olduğunda ise Japon firma, 473 litre ile bu sınıftaki en yüksek hacmin sunulduğunu belirtiyor.
Donanım olarak versiyona göre yukarı doğru gidildikçe 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, çift bölgeli klima, sunroof, head-up display ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.
Motor seçenekleri⚡
Ancak güncellenen direkt enjeksiyon sistemi, yeni katalizör, daha yüksek dayanımlı krank mili ve karter gibi güncellemelerle motor gürültüsü azaltılmış ve emisyon performansı iyileştirilmiş. Söz konusu motor yine sürekli değişken şanzıman (CVT) ile kombine ediliyor. Bu şanzımanda da tam gazda vites değişimini simüle eden Step-Shift yazılımı gibi performans odaklı iyileştirmeler mevcut.
Yeni nesille birlikte Honda, 252 hp güç ve 370 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motora veda etmiş. Bunun yerine üst versiyonlarda dördüncü nesil iki motorlu hibrit sistem tercih edilebiliyor. Bu sistem, 2.0 litre Atkinson çevrimli dört silindirli motor ve yan yana monte edilmiş iki elektrik motorundan oluşuyor. Bu konfigürasyon 335 Nm gibi daha yüksek bir tork değerine imkân sağlamış ancak güç 212 beygirden 204 beygire düşürülmüş.
Diğer gelişmeler
Güvenlik tarafında ise Civic'te de kullanılan yeni ön hava yastıkları, açılı önden çarpışmalardan kaynaklanabilecek ciddi beyin travması potansiyelini en aza indirecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca, 90 derecelik görüş açısına sahip yeni kamera ve 120 derecelik görüş açısına sahip radar ile çalışan gelişmiş sürücü asistan sistemleri de 2023 Honda Accord'daki güncellemeler arasında.
Son olarak yeni Honda Accord için 25 metre mesafedeki nesneleri tespit edebilen kör nokta uyarı sistemi, daha doğal tepkilere sahip adaptif hız sabitleyici ve şeritte tutma asistanı ve yeni trafik sıkışıklığı asistanı gibi yeniliklerden bahsedebiliriz. Yeni 2023 Honda Accord'un fiyatı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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