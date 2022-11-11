2023 Honda Accord, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle sahnede

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Türkiye pazarına dönüş yapan Honda Accord'un tepeden tırnağa yenilenen 11. jenerasyonu tanıtıldı. Eski nesline göre daha tutucu bir tasarıma sahip olan yeni 2023 Honda Accord'un şimdiye kadarki en gelişmiş Accord olduğu belirtiliyor.

2023 Honda Accord, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni 2023 Honda Accord, kardeşi Civic'ten aldığı esintileri kendine has çizgilerle harmanlıyor. Ön bölümde siyah altıgen panjur ve ince LED farlar dikkat çekiyor. Tampon ise gövdenin geri kalanı gibi daha yuvarlak hatlara sahip. Bu alanda otomobilin genişliğine vurgu yapan uzun bir merkez hava girişi ve kenarlarda mat krom detaylara sahip kanallar göze çarpıyor.

Yeni nesil Accord'a profilden baktığımızda silüet eskisine benzer ancak detaylar çok farklı görünüyor. Yine selefine kıyasla biraz daha hareketsiz olan bu alanda omuz çizgisi kesintisiz biçimde önden arkaya kadar uzanıyor. Camların üst kısmı daha önce olduğu gibi krom detaylarla çevrili. Arkada ise logoya kadar uzanan LED stoplar ve entegre spoyler dikkat çekiyor.

Ebat olarak yeni Honda Accord'un 4971 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1450 mm yüksekliğe ve 2830 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da onun selefinden 7 cm daha uzun bir otomobil olduğunu gösteriyor. Buna karşın aks mesafesinde bir değişim yaşanmamış.

ABD pazarındaki giriş seviyesinde 17 inç jantlar ve gövde rengi jantlarla satılacak olan yeni Accord'un Sport donanım seviyesinde siyah yan aynalar, siyah arka spoyler ve 19 inç jantlar devreye girecek. Sport-L seviyesi ise bu denkleme daha sportif bir siyah arka difüzör ekleyecek.

Yeni Accord iç tasarım 🚗

Tam Boyutta Gör 2023 Honda Accord'da Civic'ten izler gördüğümüz alana yani iç mekâna geçtiğimizde yine bir bütün olarak tasarlanan havalandırma menfezlerindeki detaylar hemen göze çarpıyor. Üç kollu tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon simidinin arkasında 10.2 inç dijital gösterge paneli mevcut.

Merkezde ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 7 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Ancak Sport donanımından itibaren 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ve kablosuz Apple CarPlay&Android Auto desteği devreye giriyor. OTA güncelleme desteğine sahip multimedya sistemi, en üst paket olan Touring'de Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play gibi entegre servislere de sahip.

Yeni Honda Accord'un konsolunda yer yer parlak siyah detaylar karşımıza çıkarken orta konsolda fiziksel klima kontrolleri bulunuyor. Bunun dışında iki adet 3.0A USB Type-C girişi, otomatik vites kolu, bardaklıklar ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi dikkat çekiyor. Ayrıca ön koltuklar arasında geniş bir kol dayama mevcut. Yeni ön koltuklar da uzun yol sürüşlerinde daha az yorgunluk vadediyor.

Kabinde sık temas edilen noktalarda kaliteli malzemeler kullandıklarının altını çizen Honda, ayrıca arka koltuklarda sunulan bacak mesafesinin eskiye göre 10 mm daha fazla (1036 mm) olduğunu söylüyor. Bagaj hacmi söz konusu olduğunda ise Japon firma, 473 litre ile bu sınıftaki en yüksek hacmin sunulduğunu belirtiyor.

Donanım olarak versiyona göre yukarı doğru gidildikçe 8 yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, 4 yönlü elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, çift bölgeli klima, sunroof, head-up display ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemi gibi özellikler karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri⚡

Tam Boyutta Gör 2023 Honda Accord'un kaputu altındaki motor seçeneklerine baktığımızda ilk olarak değişken zamanlamalı supap kontrol sistemine (VTEC) sahip 1.5 litre dört silindirli benzinli motorla yola devam edildiğini görüyoruz. Söz konusu motor 190 hp güç ve 260 Nm tork üretmeye devam ediyor.

Ancak güncellenen direkt enjeksiyon sistemi, yeni katalizör, daha yüksek dayanımlı krank mili ve karter gibi güncellemelerle motor gürültüsü azaltılmış ve emisyon performansı iyileştirilmiş. Söz konusu motor yine sürekli değişken şanzıman (CVT) ile kombine ediliyor. Bu şanzımanda da tam gazda vites değişimini simüle eden Step-Shift yazılımı gibi performans odaklı iyileştirmeler mevcut.

Yeni nesille birlikte Honda, 252 hp güç ve 370 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motora veda etmiş. Bunun yerine üst versiyonlarda dördüncü nesil iki motorlu hibrit sistem tercih edilebiliyor. Bu sistem, 2.0 litre Atkinson çevrimli dört silindirli motor ve yan yana monte edilmiş iki elektrik motorundan oluşuyor. Bu konfigürasyon 335 Nm gibi daha yüksek bir tork değerine imkân sağlamış ancak güç 212 beygirden 204 beygire düşürülmüş.

Diğer gelişmeler

Tam Boyutta Gör Honda, yeni Accord'un şirketin gelişmiş küresel mimarisini temel aldığını söylüyor. Daha sert gövde destekleri ve yeni ön kule gergileri sayesinde artırılan şasi sertliği sayesinde sürüş ve yol tutuş performansı artırılmış. Bunun dışında süspansiyon ve direksiyon sisteminde de sürüş deneyim kalitesini artıran güncellemeler yapılmış.

Güvenlik tarafında ise Civic'te de kullanılan yeni ön hava yastıkları, açılı önden çarpışmalardan kaynaklanabilecek ciddi beyin travması potansiyelini en aza indirecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca, 90 derecelik görüş açısına sahip yeni kamera ve 120 derecelik görüş açısına sahip radar ile çalışan gelişmiş sürücü asistan sistemleri de 2023 Honda Accord'daki güncellemeler arasında.

Son olarak yeni Honda Accord için 25 metre mesafedeki nesneleri tespit edebilen kör nokta uyarı sistemi, daha doğal tepkilere sahip adaptif hız sabitleyici ve şeritte tutma asistanı ve yeni trafik sıkışıklığı asistanı gibi yeniliklerden bahsedebiliriz. Yeni 2023 Honda Accord'un fiyatı henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Honda Accord tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri