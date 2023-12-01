Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde yapılan %10'luk ÖTV matrah güncellemesi sonrası beklenen zamlar gelmeye başladı. Togg'dan sonra Türkiye pazarına yeni giriş yapan BYD Atto 3 de zamlandı.

Türkiye'de 1.590.000 TL fiyattan satışa sunulan BYD Atto 3, yapılan zam sonrası 1.690.000 TL'den satılmaya başlandı. Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Dolayısıyla BYD Atto 3, %10'luk ÖTV diliminde kalmaya devam edecek.

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BYD Atto 3'ün özellikleri

BYD Atto 3 kompakt SUV formunda olan tamamen elektrikli bir otomobil. 204 beygir gücünde önden çekişli bir motora sahip araç, 60 kWh bataryaya ve WLTP testine göre 420 km menzile sahip. Euro NCAP testinden beş yıldız alan otomobile BYD, 8 yıl veya 200 bin km batarya garantisi de veriyor.

Elektrikli otomobil sektöründe oldukça iddialı olan ve Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan firma 2023 yılının ilk yarısında Tesla'yı geçerek en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu.

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Togg'dan sonra BYD Atto 3'e de zam geldi