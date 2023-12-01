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    Togg'dan sonra BYD Atto 3'e de zam geldi

    Elektrikli otomobillerde yapılan %10'luk ÖTV matrah güncellemesi sonrası beklenen zamlar gelmeye başladı. Togg'dan sonra Türkiye pazarına yeni giriş yapan BYD Atto 3 de zamlandı.
    Togg'dan sonra BYD Atto 3'e de zam geldi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde yapılan %10'luk ÖTV matrah güncellemesi sonrası beklenen zamlar gelmeye başladı. Togg'dan sonra Türkiye pazarına yeni giriş yapan BYD Atto 3 de zamlandı.

    Türkiye'de 1.590.000 TL fiyattan satışa sunulan BYD Atto 3, yapılan zam sonrası 1.690.000 TL'den satılmaya başlandı. Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Dolayısıyla BYD Atto 3, %10'luk ÖTV diliminde kalmaya devam edecek.

    BYD Atto 3'ün özellikleri

    BYD Atto 3 kompakt SUV formunda olan tamamen elektrikli bir otomobil. 204 beygir gücünde önden çekişli bir motora sahip araç, 60 kWh bataryaya ve WLTP testine göre 420 km menzile sahip. Euro NCAP testinden beş yıldız alan otomobile BYD, 8 yıl veya 200 bin km batarya garantisi de veriyor.

    Elektrikli otomobil sektöründe oldukça iddialı olan ve Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan firma 2023 yılının ilk yarısında Tesla'yı geçerek en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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