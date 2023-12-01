Togg'dan sonra BYD Atto 3'e de zam geldi

Türkiye'de 1.590.000 TL fiyattan satışa sunulan BYD Atto 3, yapılan zam sonrası 1.690.000 TL'den satılmaya başlandı. Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Dolayısıyla BYD Atto 3, %10'luk ÖTV diliminde kalmaya devam edecek.
BYD Atto 3'ün özellikleri
BYD Atto 3 kompakt SUV formunda olan tamamen elektrikli bir otomobil. 204 beygir gücünde önden çekişli bir motora sahip araç, 60 kWh bataryaya ve WLTP testine göre 420 km menzile sahip. Euro NCAP testinden beş yıldız alan otomobile BYD, 8 yıl veya 200 bin km batarya garantisi de veriyor.
Elektrikli otomobil sektöründe oldukça iddialı olan ve Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan firma 2023 yılının ilk yarısında Tesla'yı geçerek en çok elektrikli otomobil satan firma olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.