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    Togg'a beklenen zam geldi! İşte yeni fiyatlar

    Aralık ayına giriş yapmaya hazırlanırken birçok marka zamlı fiyatlar için listelerini güncellemeye başladı. Bu markalar arasında Togg da var. T10X fiyatlarına yüzde 16,4 zam geldi.

    Togg'a beklenen zam geldi! İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme, sadece %10'luk dilimi kapsaması nedeniyle Togg'a zam gelecek şeklinde yorumlanmıştı. Togg T10X'e beklenen zam geldi. Togg fiyatları yüzde 16,4 zamlandı.

    1 Aralık 2023 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesinde Togg T10X modelinin giriş fiyatının 1.430.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı zamdan önce 1.227.500 TL idi. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı ise 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye yükseldi.

    Togg T10X zamlı fiyat listesi 💸 (Aralık 2023)
    Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
    T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL
    T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL
    T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL

    Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Bu düzenleme yapılmasaydı T10X'in Uzun Menzilli versiyonu yapılan bu zam ile birlikte %40 ÖTV dilimine sıçrayacaktı.

    Togg, bir yandan üretimi artırarak bu yıl hedeflediği teslimat sayısını tutturmaya çalışıyor. Şirket en son Ekim ayı itibarıyla toplam 9.171 adet otomobilin sahipleriyle buluşturulduğunu açıklamıştı. Herhangi bir fiyat sabitleme durumu olmadığı için henüz aracını teslim almayan

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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