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Geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobillerin ÖTV matrahlarında yapılan güncelleme, sadece %10'luk dilimi kapsaması nedeniyle Togg'a zam gelecek şeklinde yorumlanmıştı. Togg T10X'e beklenen zam geldi. Togg fiyatları yüzde 16,4 zamlandı.

1 Aralık 2023 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesinde Togg T10X modelinin giriş fiyatının 1.430.000 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Bu versiyonun fiyatı zamdan önce 1.227.500 TL idi. Bir üst seviyede yer alan T10X V2 RWD versiyonunun fiyatı ise 1.329.500 TL'den 1.550.000 TL'ye yükseldi.

Togg T10X zamlı fiyat listesi 💸 (Aralık 2023) Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL 1.430.000 TL T10X V2 RWD Standart Menzil 1.329.500 TL 1.550.000 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.563.500 TL 1.820.000 TL

Kısa süre önce yapılan ÖTV matrah güncellemesi ile %10'luk dilimdeki üst sınır 1.650.000 TL'den 1.914.000 TL seviyesine yükseltilmişti. Bu düzenleme yapılmasaydı T10X'in Uzun Menzilli versiyonu yapılan bu zam ile birlikte %40 ÖTV dilimine sıçrayacaktı.

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Togg, bir yandan üretimi artırarak bu yıl hedeflediği teslimat sayısını tutturmaya çalışıyor. Şirket en son Ekim ayı itibarıyla toplam 9.171 adet otomobilin sahipleriyle buluşturulduğunu açıklamıştı. Herhangi bir fiyat sabitleme durumu olmadığı için henüz aracını teslim almayan

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Togg'a beklenen zam geldi! İşte yeni fiyatlar