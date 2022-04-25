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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabı kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildi ve şirketle ilişkisi olmayan bir gönderi paylaşıldı. TOGG'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır. Konuyla ilgili teknik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Bilginize sunarız."

Akşam saatlerinde TOGG'un resmi Twitter hesabını ele geçirmeye çalışan kişiler, hesabın profil resmini değiştirdi ve sabitledikleri bir tweet üzerinden NFT reklamı yapmaya başladı. Durum kısa sürede fark edildi ve hesap yeniden eski haline getirilerek açıklama paylaşıldı.

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TOGG'dan Twitter hesabının çalınmasıyla ilgili resmi açıklama