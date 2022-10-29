TOGG tanıtıldı mı? Gemlik TOGG fabrika açılış programı saat kaçta? (CANLI)

TOGG fabrikası açılış töreni saat 18.00'da başlayacak 🕕

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştilecek olan TOGG açılış töreni 29 Ekim Cumartesi yani bugün saat 18.00'de başlayacak. Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşmesi sebebiyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik’teki TOGG tesisi içerisinde gerçekleşecek.