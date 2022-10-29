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    Anlık Bildirim

    TOGG tanıtıldı mı? Gemlik TOGG fabrika açılış programı saat kaçta? (CANLI)

    TOGG Gemlik fabrikası, bugün resmen açılacak. Peki Gemlik TOGG fabrikası açılış programı ne zaman, saat kaçta? TOGG fabrikası yeri nerede? İşte detaylar:        
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    TOGG fabrika açılışı Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil TOGG modellerinin üretileceği Bursa'daki Gemlik TOGG fabrikası, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde açılacak. Resmi açılış töreniyle birlikte seri üretim bandından ilk TOGG C-SUV modeli de görücüye çıkacak. İşte TOGG açılış törenine ilişkin tüm detaylar:

    TOGG fabrikası açılış töreni saat 18.00'da başlayacak 🕕

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştilecek olan TOGG açılış töreni 29 Ekim Cumartesi yani bugün saat 18.00'de başlayacak. Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşmesi sebebiyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik’teki TOGG tesisi içerisinde gerçekleşecek.

    Gemlik TOGG fabrikası nerede? 📍

    Gemlik TOGG fabrikası yer konumu Tam Boyutta Gör
    TOGG fabrikası, Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu devada bir tesisten meydana geliyor. TOGG fabrikasının açık adresi şöyle: Gençali, M. K. Atatürk Cd. 14/99a, 16620 Gemlik/Bursa 

    TOGG fabrikası yeri yol tarifi

    TOGG açılışı YouTube'dan canlı izlenebilecek 🔴

    Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan Gemlik TOGG fabrika açılış töreni, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'nun YouTube kanalından naklen yayınlanacak. 

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