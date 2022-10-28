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    TOGG C-SUV'un hangi renk seçenekleriyle satılacağı açıklandı

    TOGG, Gemlik'te inşa edilen fabrikanın yarınki açılışına hazırlanıyor ancak şirket şimdiden sürprizlere başladı. Yarın seri üretim bandından inecek TOGG C-SUV'un renk seçenekleri paylaşıldı.
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    TOGG C-SUV'un hangi renk seçenekleriyle satılacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    TOGG modellerinin üretileceği Gemlik Tesisi yarın yani 29 Ekim Cumhuriyat Bayramı'nda resmi olarak açılacak. Aynı tarihte TOGG C-SUV'un da seri üretim bandından inişine şahit olacağız. Ancak onun öncesinde şirket, TOGG SUV'un dış renk seçenekleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

    TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerde TOGG SUV'un altı farklı dış renk seçeneğiyle geleceğini görüyoruz. Baştan beri çok kez gördüğümüz mavinin yanı sıra kırmızı, siyah, gri, kum beji ve beyaz renk seçenekleri dikkat çekiyor.

    TOGG, renk seçeneklerinde hangi detaylardan ilham aldıklarını da paylaştı. Buna göre;

    • Mavi, fabrikanın da yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi suları,
    • Kırmızı, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu,
    • Siyah, oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu ve sağlam yapısını,
    • Gri, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını,
    • Kum Beji, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini,
    • Beyaz, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını temsil ediyor.

    TOGG C-SUV'un bilinen özellikleri neler?

    TOGG SUV ile ilgili paylaşılan ilk bilgilere göre araç, farklı güç ve menzil seçenekleriyle satışa sunulacak. Menzil tarafında 300 ve 500 kilometre, güç tarafında ise 200 ve 400 beygir olmak üzere ikişer seçenek göreceğiz. 200 beygirlik versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlarken, daha güçlü seçenekte bu süre 4,8 saniyeye kadar düşecek. Maksimum DC hızlı şarj desteği konusunda henüz bir bilgi yok ancak bataryanın 25 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabileceği ifade ediliyor.

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