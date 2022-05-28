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TOGG'un Gemlik'teki yerli otomobil fabrikasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, şirketten konuyla ilgili yeni bir paylaşım geldi. Buna göre, robot hatlarında ilk C-SUV gövdesi üretildi.

Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" ifadelerine yer verildi.

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Geçtiğimiz haftalarda da gövde tesininin yüzde 97'sinin tamamlandığı ve 208 robotun parçalı denemelere başladığı belirtilmişti. Eğer işler planlandığı gibi giderse TOGG Gemlik tesisinin haziran sonu gibi tamamlanması ve yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale getirilmesi hedefleniyor. 2023'ün ilk çeyreğinde de TOGG'un ilk modeli olan C-SUV banttan inerek satışa sunulmuş olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fabrikanın açılışının 29 Ekim'de yapılacağını belirtmişti.

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TOGG fabrikasındaki robot hatlarında ilk C-SUV gövdesi üretildi