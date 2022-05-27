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    Brisa, elektrikli araçlar için şarj istasyonu sayısını arttırıyor

    Brisa, Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında hizmet veren 15 adet elektrikli araç şarj istasyonu ardından 4 adet yüksek hızlı şarj özellikli istasyonun açılışını daha gerçekleştirdi.
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    Sabancı Holding iştiraki Brisa, 2018’den bu yana Otopratik mağazalarında ve bayi noktalarında açtığı 15 elektrikli şarj istasyonuna 4 yeni nokta daha ekledi. Böylece toplam hızlı e-şarj istasyon sayısını 19’a çıkarmış oldu.

    Brisa’nın yeni araç şarj istasyonları, İzmir Karşıyaka ve Gaziemir Otopratik Ferhat Değer, Aydın Söke Otopratik Necdet Bahar, Kocaeli İzmit Symbol AVM yanı Otopratik Kardeşler Rot Balans’ta hizmete açıldı. Yeni istasyonları ile birlikte Brisa; İstanbul, Ankara, Bursa, Denizli, Antalya, Tekirdağ, Trabzon, Adana, Mersin, Diyarbakır, İzmir, Aydın, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 14 ilde e-şarj hizmeti sağlıyor. Şirket, 2022’de istasyon sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyor.

    E-şarj istasyonları 60 kW DC özellikteler ve aynı anda iki araca hizmet verilebiliyorlar. Orta sınıf bir elektrikli araç yüzde 20 ile yüzde 80 arası doluma yarım saatte ulaşabiliyor.

    Brisa, mobilitenin geleceğine doğru yol alma bakış açısına uygun olarak lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için, 2022 yılı ilk çeyreğinde, Arvento Mobil Sistemleri’ni satın almıştı. Bu satın alma, şirketin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerini büyütmesini, filo sahipleri ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştıran, verimlilik ve üretkenlik getiren bir çözüm ortağı olmasını hızlandıracak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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