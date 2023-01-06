NFT koleksiyonunu alana TOGG ön siparişte öncelik

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyası ve haliyle NFT pazarının bir çöküş yaşadığı bu dönemde TOGG yerli araç girişimimiz kritik bir hamle yapıyor. NFT pazarını yeniden canlandırabilecek hamle önemli bir avantaj da sağlayacak.

NFT sahiplerine TOGG ayrıcalığı

CES 2023 fuarında sahneye çıkan CEO Gürcan Karakaş, önümüzdeki haftalarda başlayacak ön sipariş sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanacak 2023 adet NFT açık arttırma yöntemiyle satışa sunulacak. NFT sahipleri TOGG ön siparişine katılma ve sıralama önceliğine sahip olacağı için koleksiyon çok büyük bir öneme sahip.

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Henüz NFT koleksiyonu ne zaman satışa çıkacak bilinmiyor ancak yüz bin TL seviyelerine varan uçuk fiyatlar görebiliriz. Zira ilk satışın ardından NFT sahiplerinin bu parçaları yeniden satma imkânı var. Önemli bir satış hacmi ile karşılaşmak sürpriz olmaz.

Gürcan Karakaş daha önce Trumore uygulamasına dikkat çekmişti. NFT satışları bu uygulamadan yapılabilir. Togg C-SUV için 2023 yılında 20 bin adet teslimat planlanıyor ve ön satış için şubat ayı işaret ediliyor.

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TOGG ön siparişinde NFT detayı