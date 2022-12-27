Togg ve Migros'tan alışveriş deneyimi üzerine iş birliği

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcı deneyimi odağında farklı iş ortaklıklarına imza atmayı sürdürüyor. Bu kez de Togg ve Migros arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında, Togg Akıllı Cihaz’da Migros mobil uygulamasının yer alması, Migros siparişlerinin doğrudan otomobile teslim edilmesi gibi hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizde yeni iş birlikleriyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Aynı zamanda Migros ile yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışacağız." dedi.

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"Togg kullanıcılarına benzersiz bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyoruz"

Migros Ticaret AŞ İcra Başkanı Özgür Tort ise konuyla ilgili açıklamasında Togg kullanıcılarının, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebileceklerini dile getirdi. Tort, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg kullanıcılarına benzersiz bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyoruz. Yol güzergahı üzerindeki en yakın Migros mağazasını bularak alışverişlerini de yapabilecekler. Bunun yanında mağazalarımızın otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Togg kullanıcıları, bu hizmetimizden de faydalanabilecek ve Migros’ta alışverişlerini yaparken elektrikli araçlarını kapıda şarj ederek zaman tasarrufu sağlayacaklar. Ayrıca Togg Teknoloji Kampüsü içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3 bin 500’den fazla ürün çeşidini kampüs çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız."

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Togg ve Migros'tan alışveriş deneyimi üzerine iş birliği