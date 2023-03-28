Togg'un ne kadar sipariş aldığı açıklandı: Peki çekiliş nereden takip edilecek?

Togg T10X modelinin ön sipariş süreci sona erdi. Elektrikli SUV için toplamda 177.467 kişi ön sipariş verdi. Şimdi gözler, 29 Mart'ta yapılacak çekilişe çevrildi.

Togg, kısa süre önce yaptığı paylaşımda vatandaşların T10X'e yönelik ilgisine teşekkür ederken çekilişin de 29 Mart'ta Youtube kanalında (youtube.com/@Togg) yapılacağını açıkladı.

Togg, ilk etapta çekilişle 12 bin araç teslim etmeyi planlıyordu ancak yoğun ilgi nedeniyle bu sayı 20 bine yükseltildi. Şirket, çekiliş için 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

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Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

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Togg sipariş sayısı ve çekilişin nerede yayınlanacağı açıklandı