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    Togg'un ne kadar sipariş aldığı açıklandı: Peki çekiliş nereden takip edilecek?

    Togg'un ilk modeli olan T10X elektrikli SUV için 177 bin 467 ön sipariş verildi. Çekiliş, yarın Togg'un YouTube kanalından yayınlanacak.                                          
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    Togg sipariş sayısı ve çekilişin nerede yayınlanacağı açıklandı
    Togg T10X modelinin ön sipariş süreci sona erdi. Elektrikli SUV için toplamda 177.467 kişi ön sipariş verdi. Şimdi gözler, 29 Mart'ta yapılacak çekilişe çevrildi.

    Togg, kısa süre önce yaptığı paylaşımda vatandaşların T10X'e yönelik ilgisine teşekkür ederken çekilişin de 29 Mart'ta Youtube kanalında (youtube.com/@Togg) yapılacağını açıkladı.

    Togg, ilk etapta çekilişle 12 bin araç teslim etmeyi planlıyordu ancak yoğun ilgi nedeniyle bu sayı 20 bine yükseltildi. Şirket, çekiliş için 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik de yedek liste oluşturacak.

    2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

    Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 16 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 20 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 22 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 22 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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