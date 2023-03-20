Togg sipariş rekoru kırdı! 2023 üretim kapasitesinin tamamı tükendi

- 41 bin Togg T10X siparişi verildi
- Ön siparişler Togg fabrikasının 2023 yılı üretim kapasitesini aştı
- Ön siparişler 27 Mart'a kadar devam edecek
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41 bin Togg T10X siparişi verildi
Togg T10X ön siparişe açıldıktan 24 saat sonra 22.150 sipariş almıştı. Bakan Varank, dün attığı tweet'te bu rakamın 41 bine ulaştığını duyurdu.
Ön siparişler Togg fabrikasının 2023 yılı üretim kapasitesini aştı
Ön siparişler 27 Mart'a kadar devam edecek
Togg T10X ön sipariş süreci, 27 Mart Pazartesi günü sona erecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimatlar ise ay sonu başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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