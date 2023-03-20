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    Togg sipariş rekoru kırdı! 2023 üretim kapasitesinin tamamı tükendi

    Yerli otomobil Togg T10X, yoğun ilgi görüyor. Öyle ki Togg T10X ön sipariş sayısı, fabrikanın 2023 yılı üretim kapasitesini bir hayli aşmış durumda. İşte Bakan Varank tarafından açıklanan son rakamlar
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    togg ön sipariş rekoru Tam Boyutta Gör
    16 Mart Çarşamba günü ön siparişe sunulan Togg T10X, vatandaşların yoğun ilgisi altında ön siparişlerine devam ediyor. Peki yerli otomobil şimdiye dek kaç ön sipariş aldı? T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg T10X'in güncel sipariş rakamını paylaştı. 

    41 bin Togg T10X siparişi verildi

    Togg T10X ön siparişe açıldıktan 24 saat sonra 22.150 sipariş almıştı. Bakan Varank, dün attığı tweet'te bu rakamın 41 bine ulaştığını duyurdu.

    Ön siparişler Togg fabrikasının 2023 yılı üretim kapasitesini aştı

    togg 2023 üretim kapasitesi
    Daha önce Togg Gemlik Fabrikası için paylaşılan bilgilerde, fabrikanın ilk yıl 20 bin adet üretim yapacağı açıklanmıştı. Ancak ön sipariş rakamları gösteriyor ki fabrikanın 2023 yılı kapasitesi çoktan aşılmış durumda.

    Ön siparişler 27 Mart'a kadar devam edecek

    Togg T10X ön sipariş süreci, 27 Mart Pazartesi günü sona erecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimatlar ise ay sonu başlayacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    1400 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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