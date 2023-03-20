Togg sipariş rekoru kırdı! 2023 üretim kapasitesinin tamamı tükendi

Yerli otomobil Togg T10X, yoğun ilgi görüyor. Öyle ki Togg T10X ön sipariş sayısı, fabrikanın 2023 yılı üretim kapasitesini bir hayli aşmış durumda. İşte Bakan Varank tarafından açıklanan son rakamlar