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    400 beygirlik Togg C-SUV'u inceledik, robotlarla dolu tesisi görüntüledik

    400 Beygirlik "Akıllı Cihaz" Togg C-SUV ön incelemesi, seri üretime hazır olan Togg Teknoloji Kampüsünde CEO Mehmet Gürcan Karakaş'ın paylaştıklarına dair ilk izlenimlerimiz bu haberde

    Türkiye'nin bir süredir hasretle ve meraklı gözlerle beklenen otomobil markası Togg'un Cumhuriyet Bayramı'ndaki lansmanından sonra Donanım Haber'den Cem Sünbül bu kez Togg Teknoloji Kampüsüne giderek, 2023 Mart ayında yollara çıkması hedeflenen Togg modeli C-SUV'u, kariyeri otomotiv devlerindeki başarılarla dolu olan Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın eşliğinde üretildiği fabrikanın test pistinde deneyimledi.

    Gemlik'te bulunan tesise neden "Otomobil fabrikası" denmeyip "Teknoloji Kampüsü" adı verildiğini, üretilen C-SUV modelinin neden "Otomobil" değil de "Akıllı Cihaz" olarak tanımlandığını, çeşitli iddialarla gündeme gelen tesiste "gerçekten" Togg üretimi olup olmadığını, güvenlik, test ve diğer aşamaların nasıl ilerlediğini, deneyimli isim Gürcan Karakaş'ın verdiği bilgileri ve daha fazla bilgi ve gelişmeyi bu videoda bulabilirsiniz.

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