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    Yargıtay'dan "gizli ayıplı" sıfır otomobiller için emsal karar

    2015 yılında sıfır araç alan ve o andan itibaren bazı sorunlar yaşayan vatandaş, 2016 yılında aracının seyir halinde yanması üzerine yenisiyle değişim talep etti. 

    Yargıtay, sıfır araçlarda üretimden kaynaklı gizli ayıplarla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, üretim kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen ve seyir halindeyken yanan aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını onayladı.

    Peki bu karar nasıl gerçekleşti? Ankara'da yaşayan bir vatandaş 2015 yılında sıfır otomobil satın aldı ancak ilk andan itibaren elektrik bağlantısının kesilmesi ve ateşleme arızası gibi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Araç sahibi, sorunların giderilmesi için aracını servise götürdü ama bakımların yapılmasına rağmen arızalar devam etti.

    Araç seyir esnasında alev aldı

    Yargıtay'dan 'gizli ayıplı' sıfır otomobiller için emsal karar Tam Boyutta Gör
    Araç, 2016 yılında seyir esnasında aniden yanınca araç sahibi aracın yenisiyle değiştirilmesi istemiyle dava açtı. Servis, araçta gizli ayıp olmadığını, servise getirildikten sonra araç üzerinde yapılan kapsamlı incelemede herhangi bir sistem arızasına veya soruna rastlanmadığını savundu.

    Yakıt deposundan alınan numune üzerinde yapılan incelemede, "içerikte aseton tespit edildiğini" belirten servis, asetonun motor içerisindeki egzoz sıcaklıklarını artırdığını, ABS etrafında bulunması gereken braketin bulunmaması sebebiyle hidrolik ünite kablolarında yanmaya sebep olduğunu savunarak, davanın reddini talep etti.

    Aracın yenisiyle değiştirilmesi kararı

    Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi, imalattan kaynaklı gizli ayıplı olduğu tespit edilen aracın yapılacak tamiratta değer kaybına uğrayacağı gerekçesiyle açılan davanın kabulüne karar verdi ve aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

    İstinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesince reddedilen servis, kararı temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle yerel mahkeme kararlarını onadı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararında, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olduğu belirtildi.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

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