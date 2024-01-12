Togg, yapay zeka destekli araç kamerasını CES 2024'te tanıttı

Togg’un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor. Bu uygulama ile en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.
Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera’nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor. Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile etkileyici görsellere dönüşebiliyor.
AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini ‘sergi moduna’ alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.