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    Togg, yapay zeka destekli araç kamerasını CES 2024'te tanıttı

    Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’te ürün, tasarım ve teknolojilerini sergileyen Togg, AI Kamera uygulamasının duyurusunu da yaptı.

    Togg’un AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor. Bu uygulama ile en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

    Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera’nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor. Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile etkileyici görsellere dönüşebiliyor.

    Togg, yapay zeka destekli araç kamerasını CES 2024'te tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yalnızca tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı ‘patiler’ veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor. 

    AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini ‘sergi moduna’ alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    atarax alkol polo 1.0 tsi yorum sürpriz ekstra plus 20 gb türk telekom bakiye iade talebi tapuda kat irtifakı yazıyor ama iskan var

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