Yeni Togg T10F tanıtıldı! İşte Togg'un yeni modeliyle ilgili tüm bilinenler

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ipucu görselleri paylaşılan Togg T10F, CES 2024 kapsamında bugün resmi olarak tanıtıldı. Türkiye'nin otomobil markası Togg'un ikinci modeli olan T10F, fastback gövde tipi ve modern tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor.

Yeni Togg T10F, kaslı ön kaputu, siyah renkli altıgen panjur tasarımı, iki ana modülden oluşan ince LED aydınlatmaları ve dikey hava girişlerini saran L şekilli gündüz LED'leri ile dikkat çekiyor. Tamponun en alt kısmında ise geniş bir merkez hava girişi dikkat çekiyor.

Otomobilin şarj girişi ön çamurluğun üzerinde yer alıyor. SUV modelden farklı olarak gizli kapı kollarına yer verilen model ayrıca sütunlar ve tavandaki siyah renk kontrastıyla marka içerisinde bir ilki teşkil ediyor. T10F'te dijital kameralar bulunuyor ancak piyasaya sürülecek modelde yine geleneksel aynalara yer verileceğini düşünebiliriz.

Togg T10F, çift renkli tasarıma sahip jantlarıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında tek parçadan oluşan büyük panoramik cam tavan, otomobilin iç mekanını daha da ferah hale getiriyor. Arka tarafta ise otomotivde moda haline gelen tam boy ışık imzası, otomobile modern bir görüntü katıyor.

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Yeni Togg T10F tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri