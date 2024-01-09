Yeni Togg T10F tanıtıldı! İşte Togg'un yeni modeliyle ilgili tüm bilinenler

Yeni Togg T10F, kaslı ön kaputu, siyah renkli altıgen panjur tasarımı, iki ana modülden oluşan ince LED aydınlatmaları ve dikey hava girişlerini saran L şekilli gündüz LED'leri ile dikkat çekiyor. Tamponun en alt kısmında ise geniş bir merkez hava girişi dikkat çekiyor.
Otomobilin şarj girişi ön çamurluğun üzerinde yer alıyor. SUV modelden farklı olarak gizli kapı kollarına yer verilen model ayrıca sütunlar ve tavandaki siyah renk kontrastıyla marka içerisinde bir ilki teşkil ediyor. T10F'te dijital kameralar bulunuyor ancak piyasaya sürülecek modelde yine geleneksel aynalara yer verileceğini düşünebiliriz.
Togg T10F, çift renkli tasarıma sahip jantlarıyla dikkat çekiyor. Bunun dışında tek parçadan oluşan büyük panoramik cam tavan, otomobilin iç mekanını daha da ferah hale getiriyor. Arka tarafta ise otomotivde moda haline gelen tam boy ışık imzası, otomobile modern bir görüntü katıyor.
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.