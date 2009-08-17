TomTom iPhone 3G ve 3Gs için navigasyon yazılımı hazırladı

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GPS yani küresel konum belirleme sistemleri pazarında dünya devi isimlerden birisi olan Hollanda merkezli TomTom, iPhone 3G ve iPhone 3Gs için hazırladığı yeni navigasyon yazılımını kullanıma sundu. İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, Norveçce gibi geniş bir dil desteğine sahip olan uygulamanın en hızlı rota hesaplaması için IQ Routes teknolojisini kullandığı belirtiliyor.

TomTom iPhone navigasyon yazılımının diğer özellikleri şu şekilde;

- iPhone için optimize edilen kullanıcı ara birimi.

- Manzara ve portre de dahil olmak üzere çoklu görüntü modu.

- Gündüz ve gece renk modları ile farklı ışık duurmları için optimize edilmiş görünürlük.

- Değiştirilebilir görüntü ayarları 2D veya 3D görüntü modu.

- Yakınlaştırma, büyütme ve genişletme gibi farklı fonksiyonlar için multi-touch desteği.

- Adres defterindeki kontaktlar için navigasyon desteği.

- İlgi noktaları için arama özelliği.

- Otomatik yeniden yönlendirme, yol tarifi.

- Seyahat planları için harita veya güzergah demosu.



TomTom iPhone navigasyon yazılımı Amerika ve Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda için sırasıyla 100$, 140$, 80$ ve 95$ seviyesinden satışa sunuluyor.