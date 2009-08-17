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TomTom iPhone 3G ve 3Gs için navigasyon yazılımı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TomTom iPhone 3G ve 3Gs için navigasyon yazılımı hazırladı
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GPS yani küresel konum belirleme sistemleri pazarında dünya devi isimlerden birisi olan Hollanda merkezli TomTom, iPhone 3G ve iPhone 3Gs için hazırladığı yeni navigasyon yazılımını kullanıma sundu. İngilizce, Türkçe, Fransızca, Almanca, Norveçce gibi geniş bir dil desteğine sahip olan uygulamanın en hızlı rota hesaplaması için IQ Routes teknolojisini kullandığı belirtiliyor.

TomTom iPhone navigasyon yazılımının diğer özellikleri şu şekilde;

- iPhone için optimize edilen kullanıcı ara birimi.
- Manzara ve portre de dahil olmak üzere çoklu görüntü modu.
- Gündüz ve gece renk modları ile farklı ışık duurmları için optimize edilmiş görünürlük.
- Değiştirilebilir görüntü ayarları 2D veya 3D görüntü modu.
- Yakınlaştırma, büyütme ve genişletme gibi farklı fonksiyonlar için multi-touch desteği.
- Adres defterindeki kontaktlar için navigasyon desteği.
- İlgi noktaları için arama özelliği.
- Otomatik yeniden yönlendirme, yol tarifi.
- Seyahat planları için harita veya güzergah demosu.

TomTom iPhone navigasyon yazılımı Amerika ve Kanada, Batı Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda için sırasıyla 100$, 140$, 80$ ve 95$ seviyesinden satışa sunuluyor.


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DH Misafiri 8 yıl
slm arkadaşlar sizlerden ricam samsung galaksi tab a tom tom veya igo denilen navigastonu hangi linkten yükleyebilrim. sizden ricam udemiryol@hotmail.de adresine linklerini mesaj atabilirmisiniz. ben pc den sizler gibi son derece iyi anlamıyorum. saygılarımla.ümit
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rehinlidir 10 yıl
internet olmadanda kullanabilecekmiyiz peki
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engin9103 10 yıl
evet
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darkaura 10 yıl
iphone un cok buyuk bir acigini kapamis. gps modulu var ama navigasyon yapcak program yok. sinir bozucu bir durum.
bide iphone da igo ciksa tadindan yenmez. ozellikle igo amigo'nun dokunmatik kontrolleri ve menu gecis animasyonlari iphone'da cok sekil olur.
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murateray 10 yıl
Igo zaten hali hazirda cikmis vaziyette.
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Erasmus78 10 yıl
Bu hali ile evet.
Ama Tom Tom un bildiğim kadarı ile tüm platformlarda Navigasyon programı var.
Yoksa yok mu?
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juggernaunt 10 yıl
bu program sadece iphone'larda mı kullanılacak??
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