Haziran ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık yaz aylarına girmemizle birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de girmiş bulunuyoruz. Nitekim Haziran ayında 28 Yıl Sonra, F1, Ballerina gibi gişede iddialı olması beklenen filmler vizyona girecek. Diğer yandan Disney+ ve Apple TV+ gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Terminatör 2, Da Vinci Şifresi ve Altına Hücum gibi eski filmler de Haziran ayında beyaz perdeye geri dönecek.

Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Haziran ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen zombi filmlerinden olan 28 Gün Sonra'nın yıllar sonra gelen devam filmi 28 Yıl Sonra, Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen : Danny Boyle

: Danny Boyle Oyuncular : Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.

2️⃣ F1

Tam Boyutta Gör Yıldız oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği F1 filmi, Top Gun: Maverick ile dikkat çekici bir iş ortaya koyan Joseph Kosinski'nin imzasını taşıyor. Maverick'te uçak kokpitlerine kameralar yerleştiren Kosinski, şimdi aynısını F1 araçlarına yapıyor.

Yönetmen : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Oyuncular : Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem

: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem Tür : Yarış, Spor

: Yarış, Spor Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025

300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.

3️⃣ John Wick Dünyasından: Ballerina (Ballerina)

Tam Boyutta Gör John Wick'in spin-off filmi Ballerina, önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak dikkat çekici filmler arasında yer alıyor.

Yönetmen : Len Wiseman

: Len Wiseman Oyuncular : Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves

: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves Tür : Aksiyon

: Aksiyon Yayın Tarihi: 6 Haziran 2025 / Vizyon

Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)

Tam Boyutta Gör Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon), aynı adlı animasyon filmin hikâyesini bu kez live-action olarak beyaz perdeye taşıyacak.

Yönetmen : Dean DeBlois

: Dean DeBlois Oyuncular : Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler

: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler Tür : Macera, Aksiyon

: Macera, Aksiyon Yayın Tarihi: 13 Haziran / Vizyon

Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini olduğu gibi live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.

5️⃣ Predator: Killer of Killers

Tam Boyutta Gör Animasyon türündeki Predator: Killer of Killers, biri Vikingler döneminde, biri Feodal Japonya'da, biri de II. Dünya Savaşı sırasında geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyacak. Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyan film, Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Yönetmen : Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung:

: Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung: Tür : Animasyon, Aksiyon

: Animasyon, Aksiyon Yayın Tarihi: 6 Haziran / Hulu ve Disney+

Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

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6️⃣ Elio

Tam Boyutta Gör Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak bir diğer animasyon film de Pixar yapımı olan Elio olacak.

Yönetmen : Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi

: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu

: Animasyon, Bilim-Kurgu Vizyon Tarihi: 3 Haziran / Vizyon

Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.

7️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)

Tam Boyutta Gör Yapay zeka sanatçısı Alkan Avcıoğlu'nun tamamını yapay zeka ile yaptığı belgesel film Gerçek Ötesi, bu ay sinemalarda gösterime girecek.

Yönetmen : Alkan Avcıoğlu

: Alkan Avcıoğlu Tür : Belgesel, AI Filmi

: Belgesel, AI Filmi Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon

"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."

8️⃣ Megan 2.0

Tam Boyutta Gör 2023 yılında sürpriz bir başarıya imza atan korku filmi MEGAN'ın devam filmi Haziran ayında sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen : Gerard Johnstone

: Gerard Johnstone Oyuncular : Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald

: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon

M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.

9️⃣ Tam Bana Göre (Materialists)

Tam Boyutta Gör Romantik komedi türündeki Materialists, Past Lives filmiyle dikkat çeken Celine Song'un imzasını taşıyor.

Yönetmen : Celine Song

: Celine Song Oyuncular : Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans

: Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yayın Tarihi: 13 Haziran / Vizyon

Film, New York’ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy’nin hikâyesini anlatıyor. Hayatını başkalarına ideal eşleşmeler bulmaya adamış Lucy, bir yandan kusursuz görünen yeni bir ilişkiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan izini silemediği kusurlu eski sevgilisini aklından çıkaramaz.

🔟 Echo Valley

Tam Boyutta Gör Julianne Moore ve Sydney Sweeney'nin başrollerini paylaştığı Echo Valley, bu ay dijital platformlarda yayınlanacak en dikkat çekici filmlerden biri.

Yönetmen : Michael Pearce

: Michael Pearce Oyuncular : Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson

: Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Yayın Tarihi: 13 Haziran / Apple TV+

Dışarıdan bakıldığında bir rüyadan fırlamış gibi görünen Echo Valley'de yaşayan Kate (Julianne Moore), burada günlerini atlarına bakarak geçirmektedir. Bir türlü anlaşamadığı kızı Claire (Sydney Sweeney) bir gün kanlar içinde kapısına gelince, Kate'in huzurlu yaşamı alt üst olur.

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Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film