Haziran ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Artık yaz aylarına girmemizle birlikte yüksek bütçeli gişe filmlerinin gösterime girdiği döneme de girmiş bulunuyoruz. Nitekim Haziran ayında 28 Yıl Sonra, F1, Ballerina gibi gişede iddialı olması beklenen filmler vizyona girecek. Diğer yandan Disney+ ve Apple TV+ gibi dijital platformlar da yeni orijinal yapımlarını izleyici ile buluşturacak. Bunlara ek olarak Terminatör 2, Da Vinci Şifresi ve Altına Hücum gibi eski filmler de Haziran ayında beyaz perdeye geri dönecek.
Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Haziran ayında gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ 28 Yıl Sonra (28 Years Later)
- Yönetmen: Danny Boyle
- Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes
- Tür: Korku, Gerilim
- Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon
İlk filmin arkasındaki isimler olan Danny Boyle ve Alex Garland'ı yıllar sonra yeniden bir araya getiren film, adından da anlaşılacağı üzere ilk filmin 28 yıl sonrasında geçiyor ve salgın sonrası dünyanın yeni yüzünü keşfediyor. Cillian Murphy'nin yeniden Jim karakteriyle karşımıza çıkacağı filmin başrollerinde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes gibi isimler yer alıyor. 28 Years Later, yeni bir üçlemenin ilk parçası olacak.
2️⃣ F1
- Yönetmen: Joseph Kosinski
- Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
- Tür: Yarış, Spor
- Vizyon Tarihi: 27 Haziran 2025
300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
3️⃣ John Wick Dünyasından: Ballerina (Ballerina)
- Yönetmen: Len Wiseman
- Oyuncular: Ana de Armas, Ian McShane, Keanu Reeves
- Tür: Aksiyon
- Yayın Tarihi: 6 Haziran 2025 / Vizyon
Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.
4️⃣ Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)
- Yönetmen: Dean DeBlois
- Oyuncular: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler
- Tür: Macera, Aksiyon
- Yayın Tarihi: 13 Haziran / Vizyon
Uyarlandığı animasyon filmin hikâyesini olduğu gibi live-action türüne aktaracak olan Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ejderhalarla dolu bir dünyada geçiyor ve Toothless adını verdiği ejderhayla dostluk kuran minik bir Viking'in hikâyesini anlatıyor. Hiccup ile Toothless'ın bu dostluğu, tüm diyarın ejderhalara bakışını değiştiriyor. Bu yeni versiyonun yönetmen koltuğunda, animasyon filmlerin de yönetmeni ve yaratıcısı olan Dean DeBlois oturuyor.
5️⃣ Predator: Killer of Killers
- Yönetmen: Dan Trachtenberg ve Joshua Wassung:
- Tür: Animasyon, Aksiyon
- Yayın Tarihi: 6 Haziran / Hulu ve Disney+
Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.
6️⃣ Elio
- Yönetmen: Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi
- Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
- Vizyon Tarihi: 3 Haziran / Vizyon
Film, son derece aktif bir hayal gücü olan, Elio adlı bir çocuğa odaklanıyor. Tam bir uzay fanatiği olan Elio, bir gün kendisini Communiverse diye bilenen bir uzay üssünde bulunca, bunu hayallerini süsleyen macera olarak görüyor. Ta ki, farklı galaksilerden medeniyetlerin temsilcilerinin bir araya geldiği Communiverse'e Dünya'nın lideri olarak getirildiğini fark edene kadar. Bu yanlış anlaşılmanın galaktik bir krize sebep olmaması için Elio'nun birbirinden farklı medeniyetlerden, türlü türlü varlıklarla bağ kurması gerekiyor.
7️⃣ Gerçek Ötesi (Post Truth)
- Yönetmen: Alkan Avcıoğlu
- Tür: Belgesel, AI Filmi
- Yayın Tarihi: 20 Haziran / Vizyon
"Gerçek dünya hakkında sahte bir film" sloganıyla pazarlanan Gerçek Ötesi'nin Başka Sinema tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle: "Tamamı yapay zekâ ile üretilen ilk uzun metrajlı belgesel film olan Gerçek Ötesi (Post Truth), hakikat ve gerçeklik kavramlarının değerini yitirdiği bir dünyaya nasıl dönüştüğümüzü inceliyor. Enformasyon bombardımanı altında yaşadığımız, gerçeğin değil onun kopyalarının hüküm sürdüğü bir çağı, çağın kendi üslubuyla belgeliyor."
8️⃣ Megan 2.0
- Yönetmen: Gerard Johnstone
- Oyuncular: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald
- Tür: Korku, Gerilim
- Yayın Tarihi: 27 Haziran / Vizyon
M3GAN, bir yapay zeka harikası olarak, iki yıl önce kontrolden çıkıp öldürücü bir çılgınlığa kalkışmış ve ardından yok edilmiştir. M3GAN’ın yaratıcısı Gemma, şimdi yüksek profilli bir yazar ve yapay zekanın hükümet denetimi konusunda savunucudur. Bu arada, Gemma’nın yeğeni Cady, şimdi 14 yaşında, Gemma’nın aşırı korumacı kurallarına karşı isyan etmeye başlamıştır. Onların bilmediği ise, M3GAN’ın temel teknolojisinin güçlü bir savunma müteahhidi tarafından çalınıp yanlış şekilde kullanılması ve bu sayede askeri sınıf bir silah olan Amelia’nın yaratılmasıdır. Amelia, nihayetinde en tehlikeli suikastçı casus haline gelir. Ancak Amelia’nın öz farkındalığı arttıkça, insanlardan emir almayı ve onları hayatta tutmayı giderek daha az ilginç bulmaktadır.
9️⃣ Tam Bana Göre (Materialists)
- Yönetmen: Celine Song
- Oyuncular: Pedro Pascal, Dakota Johnson, Chris Evans
- Tür: Romantik Komedi
- Yayın Tarihi: 13 Haziran / Vizyon
Film, New York’ta yaşayan genç ve hırslı bir çöpçatan olan Lucy’nin hikâyesini anlatıyor. Hayatını başkalarına ideal eşleşmeler bulmaya adamış Lucy, bir yandan kusursuz görünen yeni bir ilişkiyle karşı karşıya kalırken, diğer yandan izini silemediği kusurlu eski sevgilisini aklından çıkaramaz.
🔟 Echo Valley
- Yönetmen: Michael Pearce
- Oyuncular: Julianne Moore, Sydney Sweeney, Domhnall Gleeson
- Tür: Drama, Gerilim
- Yayın Tarihi: 13 Haziran / Apple TV+
Dışarıdan bakıldığında bir rüyadan fırlamış gibi görünen Echo Valley'de yaşayan Kate (Julianne Moore), burada günlerini atlarına bakarak geçirmektedir. Bir türlü anlaşamadığı kızı Claire (Sydney Sweeney) bir gün kanlar içinde kapısına gelince, Kate'in huzurlu yaşamı alt üst olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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