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    TRON kurucusu Aave tarafından bloke edildi

    Tornado Cash platformunun kara para aklama iddiaları nedeniyle erişime kapatılması sonrasında ilişkili cüzdanlardan kripto para ünlülerine rastgele ETH gönderilmeye başlandı.
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    Tornado Cash
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    Kara para aklandığı iddia edilen Tornado Cash gizlilik odaklı DeFi platformunun ABD tarafından kara listeye alınması ve web sitesi dahil iletişim hesaplarına erişim yasağı getirilmesinin yankıları devam ediyor. Bazı kişiler ise farklı planlar içerisinde.

    Justin Sun engellendi

    Tornado Cash platformu ve ilgili tüm cüzdanlar ile iş yapan kişilerin yargılanma tehlikesinin olması nedeniyle diğer kripto para platformları ve borsalar cüzdanlara veya bu kişilere yönelik tedbir uygulamaya başladı.

    İşin ilginç tarafı Tornado Cash ile ilişkili cüzdanlardan kripto para piyasasındaki ünlü isimlerin cüzdanlarına 0.1 ETH gönderilmeye başlandı. Bunlardan birisi TRON ağının kurucusu Justin Sun oldu. Gönderenin kim olduğu bilinmezken Aave platformu hemen Sun’ın adresine engel koydu.

    Sadece Justin Sun değil pek çok önemli kişi Twitter üzerinden şikâyetlerini dile getirmeye başladı zira elde olmayan bir nedenle Aave hizmetlerine erişememek büyük sıkıntı oluşturdu. Gelen son bilgilere göre Aave platformu ön sunucularında yaptığı bir optimizasyon ile ETH transfer edilen cüzdanların engelini kaldırmaya başladı. Bununla birlikte Tornado Cash mevzusu daha çok su götürecek gibi görünüyor.

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