Toshiba yeni kameraları CAMILEO S20, H30 ve X100'ü satışa sunuyor

Toshiba CAMILEO S20

Tosbiba yeni kameraları S20, H30 ve X100'ün Amerika satışına başlıyor. CAMILEO serisi altında hazırlanan yeni kameraların tamamı 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen yeni kameralar, 3-inç boyutunda LCD ekrana, SD/SDHC kart slotuna, çekilen videoların YouTube'a aktarımı için hızlı erişim butonuna ve çekilen görüntülerin bilgisayara ya da bir başka kaynağa aktarımı için USB 2.0 ile HDMI konnektörlerine sahipler.

CAMILEO serisinin yeni üyeleri, tasarımları kadar teknik özellikleriyle de farklılaşıyorlar. Yeni modellerin en ucuzu olan olan S20, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 4x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan kamera, 5MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. H30 modeli ise 5x dijital yakınlaştırma ve 10MP çözünürlüğünde fotoğraf kaydı gibi yetenekleri bünyesinde barındırırken, X100 ise benzer özellikleri 10x optik yakınlaştırma ile buluşturuyor.

Toshiba'nın yeni kameralarından S20 180$, H30 250$ ve X100'de 400$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla 19 Nisan'da Amerika'da satışa sunulacaklar.

CAMILEO H30

CAMILEO X100