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Toshiba yeni kameraları CAMILEO S20, H30 ve X100'ü satışa sunuyor

9 yıl
19,4b
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7
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba CAMILEO S20 
Tosbiba yeni kameraları S20, H30 ve X100'ün Amerika satışına başlıyor. CAMILEO serisi altında hazırlanan yeni kameraların tamamı 1080p yani 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde video kaydı yapabilen yeni kameralar, 3-inç boyutunda LCD ekrana, SD/SDHC kart slotuna, çekilen videoların YouTube'a aktarımı için hızlı erişim butonuna ve çekilen görüntülerin bilgisayara ya da bir başka kaynağa aktarımı için USB 2.0 ile HDMI konnektörlerine sahipler.
CAMILEO serisinin yeni üyeleri, tasarımları kadar teknik özellikleriyle de farklılaşıyorlar.  Yeni modellerin en ucuzu olan olan S20, ince ve hafif tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. 4x dijital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan kamera, 5MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. H30 modeli ise 5x dijital yakınlaştırma ve 10MP çözünürlüğünde fotoğraf kaydı gibi yetenekleri bünyesinde barındırırken,  X100 ise benzer özellikleri 10x optik yakınlaştırma ile buluşturuyor.
Toshiba'nın yeni kameralarından S20 180$, H30 250$ ve X100'de 400$ seviyesindeki  etiket fiyatlarıyla 19 Nisan'da Amerika'da satışa sunulacaklar.
CAMILEO H30
CAMILEO X100 

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1963bursa 9 yıl
Kamera alırken interpolasyon ve çözünürlük oranına dikkat edin, interpolasyon 0 olmalı, ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar rezil olur. interpolasyonu bilmeyenler bu oranın yüksek olmasını iyi bir şey zannediyorlar.
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MİY1988 9 yıl

KaraKanarya

Kamera alırken interpolasyon ve çözünürlük oranına dikkat edin, interpolasyon 0 olmalı, ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar rezil olur. interpolasyonu bilmeyenler bu oranın yüksek olmasını iyi bir şey zannediyorlar.

dostum ürün özellikleri kısmına baktığımızda bu interpolasyon mevzusunu nasıl anlayacağız ? Ayrıca test videolarını izleyince belli olur mu bu olay ?

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Batuist 9 yıl
yorumlara göre uzak durulması gereken kameralar.. bize bunlar lazım.. son kullanıcı yorumları...
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SchyzophreN 9 yıl
ben H30 kullanıyorum gayette memnunum. Beklediğiniz görüntü kalitesi nikon canon gibi sadece kendini bu işe vermiş ve diğer rakiplerinden daha kaliteli ama pahalı şekilde üretilen japon markalarından daha üst bişeyse aynı görüntüyü alamayabilirsiniz ama orta düzey yarı profosyonel güzel bir kamera tavsiye ederim
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1963bursa 9 yıl
CAMILEO serisinde görüntüyü tamamen kullanılamaz hale getirecek seviyede interpolasyon kullanılıyor arkadaşlar, haberde interpolasyon oranları yazılmamış bile, uzak durun bu cihazlardan, önceki modellerde yüzde 70 interpolasyon kullananı dahi vardı, bu oran arıza kategorisine girmesi gereken bir oran olmasına rağmen piyasada ortadaki kandırmacanın ne olduğunu bilmeyen toptancılar mevcut ve normal kamera gibi satıyorlar bu cihazları. interpolasyon oranları cihazın kutusunda kitapçığında yazıyor, yasaya göre şu an ayıp statüsünde bile değil, garanti falan işlemez olaya, uzak durun bu seriden.
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maazsalman 9 yıl
Siteden bir arkadaş x100 ü almış ve ilk izlenimleri çin malı olduğu ve süper adi olduğu şeklindeydi. Hemen iade edecekti. Bu yorumlardan sonra Toshiba adı ile bu gerçekleri yanyana getiremedim doğrusu. Bir firma neden ismini bu kadar küçültecek işlere imza atar?
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