Toshiba'dan 18.4 inç'lik Qosmio G65W/90LW

Elektronik ve bilgisayar dünyasının önde gelen firmalarından Toshiba, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar kategorisinde ürettiği Qosmio serisinin yeni üyesi Qosmio G65W/90LW modelini tanıttı.

Toshiba Qosmio serisinin yeni üyesinin 18.4 inç boyutunda Full HD çözünürlük sunan ekranı bulunuyor. Toshiba, yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarı için işlemci tercihini Intel Core i5-520M, 2.40 Ghz ve Intel Core i7-620M, 2.66 Ghz'dan yana yapmış. 4GB DDR3 1066MHz sistem belleğine sahip olan Qosmio G65W/90LW'da GeForce GT 330M ekran kartı bulunuyor. Depolama ve sürücü olarak Toshibabu modelinde Bluray sürücü ve 500GB SATA 5400RPM sabit disk kullanmış. 0.3 mp dahili kamerası olan yeni Qosmio'da 6/1 kart okuyucu da bulunuyor.

Toshiba Qosmio G65W/90LW dizüstü bilgisayarda 3 x USB 2.0 girişi, 1x eSATA/USB kombo giriş, 1x D-Sub çıkışı, 1X HDMI çıkışı, bulunuyor. Tahmini ağırlığının 5 kg civarı olduğu belirtilin yeni Qosmio'da kulaklık ve mikrofon girişleri de bulunuyor. Windows 7 Home Premium 32 bit ve 64 bit'lik işletim sistemleriyle satılacak olan Toshiba Qosmio serisinin yeni üyesinin fiyatının 3000$'dan başlayarak işlemci ve işletim sistemi tercihine göre değişeceği söyleniyor.

