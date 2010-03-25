Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan 18.4 inç'lik Qosmio G65W/90LW

Toshiba, performanslı dizüstü bilgisayar serisi olan Qosmio dizüstü bilgisayarlara 18.4 inç boyutlu G65W/90LW modelini ekledi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7b
1
6
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektronik ve bilgisayar dünyasının önde gelen firmalarından Toshiba, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar kategorisinde ürettiği Qosmio serisinin yeni üyesi Qosmio G65W/90LW modelini tanıttı.

Toshiba Qosmio serisinin yeni üyesinin 18.4 inç boyutunda Full HD çözünürlük sunan ekranı bulunuyor. Toshiba, yüksek performans sınıfındaki dizüstü bilgisayarı için işlemci tercihini Intel Core i5-520M, 2.40 Ghz ve Intel Core i7-620M, 2.66 Ghz'dan yana yapmış. 4GB DDR3 1066MHz sistem belleğine sahip olan Qosmio G65W/90LW'da GeForce GT 330M ekran kartı bulunuyor. Depolama ve sürücü olarak Toshibabu modelinde Bluray sürücü ve 500GB SATA 5400RPM sabit disk kullanmış. 0.3 mp dahili kamerası olan yeni Qosmio'da 6/1 kart okuyucu da bulunuyor.

Toshiba Qosmio G65W/90LW dizüstü bilgisayarda 3 x USB 2.0 girişi, 1x eSATA/USB kombo giriş, 1x D-Sub çıkışı, 1X HDMI çıkışı, bulunuyor. Tahmini ağırlığının 5 kg civarı olduğu belirtilin yeni Qosmio'da kulaklık ve mikrofon girişleri de bulunuyor. Windows 7 Home Premium 32 bit ve 64 bit'lik işletim sistemleriyle satılacak olan Toshiba Qosmio serisinin yeni üyesinin fiyatının 3000$'dan başlayarak işlemci ve işletim sistemi tercihine göre değişeceği söyleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇVK 9 yıl
Ekran kartı cidden dalga geçercesine koyulmuş gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 9 yıl
toshiba bu kadar pahallı makinalarda şu dandik grafik kartlarını kullanmaya devam ediyor.yaw 3000 dolar az değil ki doğru düzgün bir ekran kartı bırakamaz mı şuna ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
bu fiyata göre özellikler düşük açıkçası bluray ve panel den başka artısını göremedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 9 yıl
Görüntüsü güzel olmuş ama özelliklere bu rakama yetersiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim