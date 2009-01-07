Toshiba'dan oyuncular için Qosmio serisi yeni dizüstü bilgisayar

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Qosmio serisi dahilinde oyuncuları hedef alan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Japon teknoloji devi Toshiba, seriye yeni bir üye daha kazandırıyor. Firmanın yarın başlayacak Tüketici Elektroniği 2009 fuarında tanıtmaya hazırlandığı Qosmio X305-Q725 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Intel'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu dört çekirdekli yeni mobil işlemcisi Q9000'den güç alan sistem detaylarıyla dikkat çekiyor.

Qosmio ailesinin yeni nesil tasarım anlayışını devam ettiren X305-Q725 modeli, 1680 x 1050 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17" TruBrite ekranla geliyor. Oyuncu bilgisayarı olduğu için hiç şüphe yok ki sistemin en önemli donanımlarından biri olarak kullanılan grafik işlem çözümü oldukça önemli. Toshiba Qosmio serisinin yeni temsilcisinde Nvidia'nın en yeni mobil çözümlerinden biri olan GeForce 9800M GTX'e yer vermiş.

İfade ettiğimiz gibi Intel'in dört çekirdekli Core 2 Quad Q9000 işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar yine Intel'in GS45 Express yonga setini kullanıyor. 4GB sistem belleğine sahip olan sistemde depolama için SSD ve HDD tabanlı çözümlere yer verilmiş. Zira gelen haberlere göre X305-Q725 üzerinde 64GB kapasiteli SSD ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB'lık sabit diske yer verildiği ifade edilmekte.

İşletim sistemi olarak Windows Vista'nın eşlik ettiği sistemde ses profesyoneli Harman Kardon tarafından hazırlanan hoparlörlere yer verilmiş. 16.2" x 12" x 1.7-2.5" boyutlarında dizüstü bilgisayarın diğer detayları arasında DVD yazıcı, kablosuz iletişim için WiFi (802.11 a/g/n) ve Bluetooth desteği ile ExpressCard slotu gibi detaylar yer alıyor. 8 hücreli pile sahip olan X305-Q725 yurt dışı satış fiyatı 2499$ civarında.