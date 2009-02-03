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Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran

10 yıl
89,6b
1
133
Diğer
knight
Haber Editörü
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Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran
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Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran
Tam Boyutta Gör

Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran
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Japonya merkezli Toshiba firması bilindiği üzere LCD televizyon, klima, dizüstü bilgisayar ve medikal sistem gibi sektörlerde faaliyet göstermesinin yanısıra akıllı telefon üretimi konusunda da gayet iddialı. Firma, bugün ''TG01'' isimli modelini lanse ederek bu konudaki iddiasını pekiştirmiş oldu.

Qualcomm Snapdragon platformunu barındıran ilk PDA ünvanına sahip TG01, güç ihtiyacını 1 GHz saat hızındaki işlemcisi tarafından karşılıyor; Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini ve Toshiba'nın üç boyutlu özel arayüzünü kullanıyor. Qualcomm ve Toshiba'nın yaptığı açıklamalara göre cihaz, işlemci hızını dinamik olarak kontrol edebiliyor. Böylece pil tasarrufu sağlanmış oluyor.

TG01'de tam 4.1 inç boyutunda ve 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilmiş. PDA'nın ekranı özellikle Divx film izleme ve internet kullanımı için ideal görünmekte. Bunların dışında TG01'de oryantasyon sensörü de mevcut. Örneğin PDA'yı yatay tuttuğumuzda görüntü otomatik olarak yatay konuma geçiyor. Cihazın 512 MB'lık dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSDHC kartlarla 32 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz.

TG01'in internet tarayıcısı (Internet Explorer Mobile 6) flash desteği sunmakta. Dosya aktarımını ise Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth v2.0 ve USB kablo aracılığıyla sağlayan PDA'da dahili GPS alıcısı unutulmamış.

TG01'in önümüzdeki yaz aylarına doğru siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Avrupa'da kendisini göstermesi beklenirken fiyat seviyesi henüz belirsizliğini koruyor. HTC Touch HD'nin rakibi cihazın pil performansının nasıl olacağını merakla bekliyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 1 GHz, Qualcomm Snapdragon QSD2850 platformu
Boyut ve ağırlık: 130 x 71 x 9.9 mm / ?
Ekran: 4.1 inç, 480x800 piksel, dokunmatik TFT
Bellek: 512 MB dahili + 32 GB'a kadar microSDHC desteği
Kamera: 3.15 Megapiksel
WI-FI: Var, 802.11b/g
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
GPS: Var
Batarya: ?


http://www.gsmarena.com/toshiba_unleashes_the_tg01__the_ubersmartphone_to_rule_them_all-news-768.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
ben de ingiltereden aldım ve sim kilidini hala açtıramadım. bunu başaran birisi varsa lütfen yardımcı olsun.
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metinolampx 9 yıl
ben htc hd2 cihazımın simkilidini aşağıda belirttiğim siteden aldım, belki sizinde işinize yarar inceleyin.

unlock2go.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
apple i phone a 10 basar bende aldım kullanıyorum cokta super
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Chosen 10 yıl
sar değeri çok düşük bu arada ;)
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serhatsb 10 yıl
htc den sasmam sonucta sadece pda üretiyorlar uzmanliklari bu birde resim cekme kalitesini düzeltseler hareketli objelerde harika olacakti bende cruise var 400 mhz yeterde artIyorAyni anda wlandan radyo alirken bluetooth üzerinden dinliyorum daha ne olsun ayni anda telefon moduda acik tabiiki .Bence hersey kagIt üzerinde yazIlan degilDIR.AYrica CEBEde gIrMesI lazIM.
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Batuist 10 yıl
japonlar yapmışsa kalitesi tescilli demektir.. bu adamların yaptığı dandik hiçbirşey yok ki..
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MoqoKo 10 yıl
Oh my god!Diyorum, multitouch varmı?Diyorum.
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turguaz 10 yıl
Güzel cihaz olmuş ama merak edilen konular fiyat performans winmo 6.5 güncellemesi falan ama benim asıl merak ettiğim taşıma çantası veriyolarmı acaba?
Toshiba notebookların yanında hediye ettiği çantalardan bi tanede bununla vermesi lazım
şaka bi tarafa günlük kullanımda çok zorlar bu cihaz insanı, taşıması bi dert, arama geldiğinde yüzünüzün bir yarısı kullanımdışı o ayrı bi dert
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max975 10 yıl
şık ama bakalım rakip olabilecek fiyatla giriş yapabilecek mi?
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earthfrost 10 yıl
Fantastik derecede ince :)
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_Maxy_ 10 yıl
Kamera olarak biraz zayıf kalmış. Bunun dışında çok güzel bir cihaza benziyor
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mesAt 10 yıl
Fiyat olmayınca eksik bişi gözükmüyor
:D
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Figure 10 yıl


4.1'' ekrana, aynı oranda da büyük ebatlara sahip.
1 Ghz işlemci gerçekten 'devrim' niteliğinde bu tür bir cihaz için. WM kendi hız rekorunu kıracaktır

Kamerası da iyi bir kalite ile 5 MP barajını aşabilseydi daha iyi olurdu. Çünkü hem böyle bir cihaza, hem de iyi bir kameraya sahip olmak isteyen kullanıcılar da var
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ali277 10 yıl
güzel alet...
teknoloji ne kadar hızlı gidiyor ...
hergün yeni birşey çıkıyor...
sevinsemmi üzülsemm :):
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atroce 10 yıl
1 ghz çok iyi gerçekten ekrana laf yok zaten
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akay635 10 yıl
Radyo koymamışlar


Bence şu sıralar eğer acelesi yoksa windows mobil işletim sistemli cihazlar alınmamalı. Bu yıl içinde; muhtemelen 2009' un ortalarında windows mobile' nin yeni sürümünün (wm 6.5) çıkacağı söyleniyor. Şimdi alınacak cihazlar yeni çıkacak olan windows mobile ile uyumsuz olabilie veya donanım açısından yetersiz kalabilir. Bu bir ihtimaldir tabiki. Bakarsınız şu anda elimizde bulunan cihazlarda çok rahat çalışabilir yeni windows mobile.
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Donanım.Uzmanı 10 yıl
MÜKEMMEL ALET PİYASA SÜPER KIZIŞÇAK !!!




















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