Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran

Japonya merkezli Toshiba firması bilindiği üzere LCD televizyon, klima, dizüstü bilgisayar ve medikal sistem gibi sektörlerde faaliyet göstermesinin yanısıra akıllı telefon üretimi konusunda da gayet iddialı. Firma, bugün ''TG01'' isimli modelini lanse ederek bu konudaki iddiasını pekiştirmiş oldu.
Qualcomm Snapdragon platformunu barındıran ilk PDA ünvanına sahip TG01, güç ihtiyacını 1 GHz saat hızındaki işlemcisi tarafından karşılıyor; Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini ve Toshiba'nın üç boyutlu özel arayüzünü kullanıyor. Qualcomm ve Toshiba'nın yaptığı açıklamalara göre cihaz, işlemci hızını dinamik olarak kontrol edebiliyor. Böylece pil tasarrufu sağlanmış oluyor.
TG01'de tam 4.1 inç boyutunda ve 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilmiş. PDA'nın ekranı özellikle Divx film izleme ve internet kullanımı için ideal görünmekte. Bunların dışında TG01'de oryantasyon sensörü de mevcut. Örneğin PDA'yı yatay tuttuğumuzda görüntü otomatik olarak yatay konuma geçiyor. Cihazın 512 MB'lık dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSDHC kartlarla 32 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz.
TG01'in internet tarayıcısı (Internet Explorer Mobile 6) flash desteği sunmakta. Dosya aktarımını ise Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth v2.0 ve USB kablo aracılığıyla sağlayan PDA'da dahili GPS alıcısı unutulmamış.
TG01'in önümüzdeki yaz aylarına doğru siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Avrupa'da kendisini göstermesi beklenirken fiyat seviyesi henüz belirsizliğini koruyor. HTC Touch HD'nin rakibi cihazın pil performansının nasıl olacağını merakla bekliyoruz.
Teknik özellikler:
Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 1 GHz, Qualcomm Snapdragon QSD2850 platformu
Boyut ve ağırlık: 130 x 71 x 9.9 mm / ?
Ekran: 4.1 inç, 480x800 piksel, dokunmatik TFT
Bellek: 512 MB dahili + 32 GB'a kadar microSDHC desteği
Kamera: 3.15 Megapiksel
WI-FI: Var, 802.11b/g
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
GPS: Var
Batarya: ?
http://www.gsmarena.com/toshiba_unleashes_the_tg01__the_ubersmartphone_to_rule_them_all-news-768.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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:D
4.1'' ekrana, aynı oranda da büyük ebatlara sahip.
1 Ghz işlemci gerçekten 'devrim' niteliğinde bu tür bir cihaz için. WM kendi hız rekorunu kıracaktır
Kamerası da iyi bir kalite ile 5 MP barajını aşabilseydi daha iyi olurdu. Çünkü hem böyle bir cihaza, hem de iyi bir kameraya sahip olmak isteyen kullanıcılar da var
teknoloji ne kadar hızlı gidiyor ...
hergün yeni birşey çıkıyor...
sevinsemmi üzülsemm :):
Bence şu sıralar eğer acelesi yoksa windows mobil işletim sistemli cihazlar alınmamalı. Bu yıl içinde; muhtemelen 2009' un ortalarında windows mobile' nin yeni sürümünün (wm 6.5) çıkacağı söyleniyor. Şimdi alınacak cihazlar yeni çıkacak olan windows mobile ile uyumsuz olabilie veya donanım açısından yetersiz kalabilir. Bu bir ihtimaldir tabiki. Bakarsınız şu anda elimizde bulunan cihazlarda çok rahat çalışabilir yeni windows mobile.