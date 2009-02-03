Toshiba'nın yeni canavarı TG01; 1 GHz işlemci - 4.1'' dokunmatik ekran

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Japonya merkezli Toshiba firması bilindiği üzere LCD televizyon, klima, dizüstü bilgisayar ve medikal sistem gibi sektörlerde faaliyet göstermesinin yanısıra akıllı telefon üretimi konusunda da gayet iddialı. Firma, bugün ''TG01'' isimli modelini lanse ederek bu konudaki iddiasını pekiştirmiş oldu.

Qualcomm Snapdragon platformunu barındıran ilk PDA ünvanına sahip TG01, güç ihtiyacını 1 GHz saat hızındaki işlemcisi tarafından karşılıyor; Windows Mobile 6.1 Professional işletim sistemini ve Toshiba'nın üç boyutlu özel arayüzünü kullanıyor. Qualcomm ve Toshiba'nın yaptığı açıklamalara göre cihaz, işlemci hızını dinamik olarak kontrol edebiliyor. Böylece pil tasarrufu sağlanmış oluyor.

TG01'de tam 4.1 inç boyutunda ve 800x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilmiş. PDA'nın ekranı özellikle Divx film izleme ve internet kullanımı için ideal görünmekte. Bunların dışında TG01'de oryantasyon sensörü de mevcut. Örneğin PDA'yı yatay tuttuğumuzda görüntü otomatik olarak yatay konuma geçiyor. Cihazın 512 MB'lık dahili belleğini yetersiz kaldığı durumlarda microSDHC kartlarla 32 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz.

TG01'in internet tarayıcısı (Internet Explorer Mobile 6) flash desteği sunmakta. Dosya aktarımını ise Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth v2.0 ve USB kablo aracılığıyla sağlayan PDA'da dahili GPS alıcısı unutulmamış.

TG01'in önümüzdeki yaz aylarına doğru siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Avrupa'da kendisini göstermesi beklenirken fiyat seviyesi henüz belirsizliğini koruyor. HTC Touch HD'nin rakibi cihazın pil performansının nasıl olacağını merakla bekliyoruz.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband (HSDPA / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900)

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 1 GHz, Qualcomm Snapdragon QSD2850 platformu

Boyut ve ağırlık: 130 x 71 x 9.9 mm / ?

Ekran: 4.1 inç, 480x800 piksel, dokunmatik TFT

Bellek: 512 MB dahili + 32 GB'a kadar microSDHC desteği

Kamera: 3.15 Megapiksel

WI-FI: Var, 802.11b/g

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

GPS: Var

Batarya: ?

http://www.gsmarena.com/toshiba_unleashes_the_tg01__the_ubersmartphone_to_rule_them_all-news-768.php